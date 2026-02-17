Colapinto recibió una fuerte crítica de Ralf Schumacher tras el incidente en la pretemporada de la F1

Franco Colapinto participó por primera vez en una pretemporada de la Fórmula 1 y, como era previsible, no pasó inadvertido.

En su estreno, el miércoles 11 de febrero, apenas pudo girar 28 vueltas en el Circuito Internacional de Bahréin a raíz de un inconveniente mecánico en su monoplaza. Sin embargo, el viernes tuvo revancha: fue el único piloto de Alpine en pista, completó 144 giros y superó el mejor tiempo de su compañero Pierre Gasly. Con un registro de 1m35s806, finalizó octavo en la tabla general de la jornada.

La polémica se desató sobre el cierre del día. Tras la bandera a cuadros, el argentino realizó una maniobra de calentamiento de neumáticos en la recta principal y su A526 evidenció un comportamiento inestable en la parte trasera. El auto se desacomodó de manera brusca y quedó muy cerca del muro en Sakhir.

A pesar de que el argentino logró corregir el desliz a tiempo y evitó cualquier daño, las críticas no tardaron en llegar. En su análisis en Sky Sports, el ex piloto Ralf Schumacher fue tajante: “Eso fue vergonzoso”, afirmó el hermano de Michael.

Un encono personal

No es la primera vez que el alemán apunta contra el pilarense. Ya había apuntado contra él cuando Colapinto desembarcó en la Máxima en el tramo final de la temporada 2024, cuando competía para Williams.

El trasfondo también tiene un matiz personal. Ralf considera que su sobrino, Mick, mereceun lugar en la Máxima. “Si entiendes mi opinión, y si además miras las carreras de los pilotos actuales en la Fórmula 1, creo que Mick sería al menos mejor que Yuki Tsunoda. Y en mi opinión, también es mejor que Liam Lawson”, declaró hacia fines de 2025.

Además, analizó el rendimiento del argentino: “Empezó increíblemente fuerte, pero aún no ha demostrado la evolución que necesita. Por eso digo que, desde mi punto de vista, los tres son peores que Mick, incluso mucho peores. No lo entiendo en absoluto”.