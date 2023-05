Fran Cerúndolo no pudo con Casper Ruud y quedó eliminado del Master 1000 de Roma

Francisco Cerúndolo no pudo repetir la hazaña de bajar a un Top 10 y quedó eliminado en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma.

El argentino perdió contra el noruego Casper Ruud por 7-6 (7-5) y 6-4, en un certamen que hoy se quedó sin su máximo favorito tras la caída de Novak Djokovic ante el danes Holger Rune.

Cerúndolo, ubicado en el puesto 31 del ranking de la ATP, fue superado en el Foro Itálico por el número cuatro del mundo en un partido parejo y cambiante que se definió por detalles a favor del europeo, al cabo de 2 horas de juego.

De todos modos, el argentino de 24 años protagonizó una gran actuación en Roma con sus anteriores triunfos sobre el chino Yibing Wu (57), el francés Gregoire Barrere (63) y el italiano Jannik Sinner (8).

The most delicate of touches 😮‍💨@FranCerundolo #IBI23 pic.twitter.com/E8XSHC0cQW