Francisco Cerúndolo aplastó a Norrie y es finalista del ATP 250 de Lyon

Francisco Cerúndolo se clasificó hoy para su primera final del año y la tercera en su carrera, esta vez en el ATP 250 de Lyon, en Francia, tras arrollar en sets corridos al británico Cameron Norrie por 6-3 y 6-0.

Fran Cerúndolo, ubicado en el puesto 28 del ranking mundial de la ATP, venció con un tenis avasallante en una hora y 12 minutos a Norrie (14), segundo favorito y defensor del título en Lyon.

El argentino ya le había ganado al británico este año en la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo y había perdido en la edición 2022 de Lyon, esa vez en los octavos de final.

Cerúndolo, de 24 años, irá en busca del título este sábado ante el francés Arthur Fils (112), que en la restante semifinal se impuso al estadounidense Brando Nakashima (52) por un ajustado 7-5, 4-6 y 7-6.

