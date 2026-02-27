Malas noticias en Racing: Valentín Carboni se rompió los ligamentos y Maravilla tiene un esguince de tobillo

El jugador, que pertenece al Inter, se había lesionado la rodilla izquierda en 2024.

Racing sigue sumando malas noticias. A la lesión de Adrián Martínez tras el empate 1-1 con Independiente Rivadavia, este viernes La Academia siguió sumando desgracias: Valentín Carboni se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, deberá ser intervenido quirúrgicamente y deberá tener una larga recuperación.

El delantero de 20 años, que llegó a Racing en el último mercado de pases a préstamo desde Inter, apenas disputó cinco partidos con la casaca del elenco de Avellaneda y ahora queda esperar a ver si regresará a Italia para rehabilitarse en Milan o si lo hará en la Argentina.

No es la primera vez que Carboni sufre una ruptura de esta gravedad. En 2024, luego de consagrarse campeón de la Copa América con la Selección, sufrió la misma lesión pero en la rodilla izquierda en Olympique Marsella.

Bebote, como lo apodaron en el plantel de Racing apenas se sumó a la pretemporada, fue titular en los primeros tres encuentros, ante Gimnasia, Rosario Central y Tigre, pero no logró explotar su mejor versión, por lo que ingresó como suplente frente a Argentinos Juniors y Banfield.

Luego, ante Boca e Independiente Rivadavia, vio los noventa minutos desde el banco. Su contrato es a préstamo por un año desde Inter, por lo que es probable que no juegue más con la camiseta de La Academia.

La dirigencia de Diego Milito quedará habilitada para buscar un reemplazo en el mercado de pases con 10 días de plazo.

Maravilla Martínez, otro lesionado en Racing

Sobre el final del primer tiempo ante Independiente Rivadavia, Maravilla Martínez fue a presionar, pisó mal, se torció el tobillo y quedó tendido en el piso. La camilla ingresó a retirarlo, el jugador se fue entre lágimas y en La Academia temían una dura lesión, sobre todo luego de ver la fuerte inflamación en la zona.

Adrián Martínez se retiro lesionado en el tobillo ante Independiente Rivadavia.

Este viernes fue a realizarse estudios y los resultados indicaron que se trata de un esguince de tobillo izquierdo de grado dos, por lo que estará cerca de un mes afuera de las canchas y podría volver justo antes del clásico ante Independiente.