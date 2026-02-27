El Alpine de Franco Colapinto arranca con ventaja la temporada 2026 de la Fórmula 1

Colapinto cerró con buenas sensaciones los test y ya se enfoca en el GP de Australia.

Cada vez falta menos para el inicio de una nueva temporada de la Fórmula 1. El próximo 8 de marzo se correrá el Gran Premio de Australia, que marcará el inicio de una innovadora y polémica era en la máxima categoría.

En las últimas horas, se conoció que Alpine tendrá una ventaja con respecto a las demás escuderías. Según el sitio especializado Motosport, el equipo de Franco Colapinto cumplió con el objetivo de llegar al peso «mínimo» que exige el reglamento de la Fórmula 1.

Para los equipos que no tienen este margen, costará alrededor de tres décimas de segundo por vuelta por cada diez kilogramos, una diferencia significativa en carrera y aún más en la clasificación.

De esta forma, Alpine está un paso adelante de sus competidores. Por ejemplo, Mclaren, que se quedó con el título en el campeonato de constructores y pilotos, tiene «sobrepeso». Aunque desde la escudería británica señalaron que es un riesgo que tomarán «para estar mejor en otras áreas».

El McLaren de Norris y Piastri correrá desde atrás en esta temporada.

Otro que lo sufrirá será Williams. El ex equipo del argentino tuvo complicaciones en la fabricación de componentes y tendría un exceso de 20 kilogramos, lo cual se considera un número total. La corrección llegaría luego de algunas carreras, lo que le significaría resultados no deseados en el principio de la temporada.

Además de Alpine, Ferrari y Mercedes serían las demás escuderías que llegaron al límite de peso y parten con ventaja en el inicio de este 2026. Será cuestión de tiempo ver en pista si esta ventaja marca la diferencia en los tiempos reales de la competencia.

Horarios del Gran Premio de Australia

Jueves 5 de marzo

Práctica 1 – 22:30

Viernes 6 de marzo

Práctica 2 – 2:00 AM

Práctica 3 – 22:30

Sábado 7 de marzo

Clasificación – 2:00 AM

Domingo 8 de marzo