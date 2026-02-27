Los Pumas 7’s confirmaron el plantel para Vancouver y Nueva York

La selección argentina de rugby seven, Los Pumas 7’s, definió la lista de 14 jugadores que disputará las últimas dos etapas de la fase regular del Circuito Mundial de Seven. El equipo viajará a Vancouver y Nueva York, en una gira que será determinante para la posición de Argentina de cara a la etapa final del torneo.

El seleccionado dirigido por Santiago Gómez Cora afrontará el Seven de Vancouver los días sábado 7 y domingo 8 de mayo. En esta competencia, Argentina compartirá el Grupo B junto a Fiji, Australia y Francia. El Grupo A lo integrarán Nueva Zelanda, España, Gran Bretaña y Sudáfrica.

El plantel tendrá dos ausencias de peso respecto a las etapas anteriores de Singapur y Perth: Joaquín Pellandini y Santiago Mare no serán parte de la gira. Pellandini quedó desafectado por una lesión en el hombro y Mare por una molestia en el pie.

El plantel de Los Pumas 7’s para competir en Vancouver y Nueva York

Sobre estas bajas, el head coach explicó: “En este caso vamos a viajar sin Pellandini tras su lesión en el hombro y sin Mare tras una molestia en el pie. Queremos que lleguen de la mejor manera a las etapas finales, que en definitiva son las que van a marcar el rendimiento final del año”.

En lugar de los lesionados fueron convocados Lautaro Bazán Vélez y Sebastián Dubuc. La lista definitiva está compuesta por Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Lautaro Bazán Vélez, Pedro De Haro, Sebastián Dubuc, Luciano González, Matteo Graziano, Valentín Maldonado, Marcos Moneta, Eliseo Morales, Gregorio Pérez Pardo, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.

La gira por Norteamérica será clave para definir la posición de Los Pumas 7’s en la tabla general y ajustar detalles de cara a las finales del Circuito.

El equipo argentino buscará sostener el protagonismo alcanzado durante la temporada y responder a las exigencias de un torneo que reúne a los principales seleccionados del rugby seven mundial.