Francisco Cerúndolo venció en dos sets a Mensik y avanzó a los cuartos de final en Beijing

El argentino jugó en gran nivel y se metió entre los ocho mejores en China.

Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta argentina, derrotó este sábado al checo Jakub Mensik por 6-3 y 6-3 y avanzó a cuartos del ATP 500 de Beijing.

El encuentro duró una hora y diecisiete minutos sobre la pista dura de la Moon Court, en una noche nublada, fría y con viento.

Cerúndolo sostuvo su servicio sin conceder una sola oportunidad de quiebre y encontró en el segundo saque del checo la vía para hacerse del partido.

No break points faced 👏



Francisco Cerundolo overcomes windy conditions to defeat No. 8 seed Mensik 6-3 6-3 and reach the QFs!#ChinaOpen pic.twitter.com/JGEKvMZLfC — Tennis TV (@TennisTV) October 3, 2026

El argentino estiró a 3-0 su historial favorable frente al europeo de 21 años. Además, se convirtió en el cuarto jugador del país que alcanza los cuartos en Beijing, después de David Nalbandian, Guillermo Coria y Juan Martín del Potro.

Su próximo rival será el ruso Daniil Medvedev, ex número 1 del ranking ATP y tercer favorito al título, que venció al alemán Jan-Lennard Struff por 6-4 y 6-3.

Por otra parte, el primer preclasificado del torneo, el alemán Alexander Zverev, pasó por arriba al chino Shang Juncheng por 6-0 y 6-3 y avanzó a cuartos de final, donde se enfrentará con Novak Djokovic, que el viernes venció en un maratónico encuentro al chino Bu Yunchaokete.