Regional Amateur: Deportivo Roca se quedó con los puntos ante San Patricio y clasificó a la segunda ronda

Deportivo Roca aseguró su clasificación a la segunda ronda y este domingo visitará a Unión con el objetivo de quedar puntero. (Foto: Club Deportivo Roca)

El Tribunal de Disciplina del Consejo Federal del Fútbol Argentino resolvió darle por ganado a Deportivo Roca el partido ante San Patricio del Chañar, correspondiente a la zona 11 del Regional Amateur. El encuentro, disputado el domingo 20 de septiembre en el estadio Luis Maiolino, había terminado con triunfo 3-2 para el conjunto neuquino.

La decisión se tomó a partir de la protesta presentada por el Naranja por la mala inclusión de Leo Jeremías Dulcich, futbolista que había sido utilizado por San Patricio en ese encuentro. El Tribunal admitió el reclamo y determinó que el partido quedara registrado con un 2-0 a favor de Deportivo Roca.

Además, el Santo fue sancionado con una multa de $2.250.000, mientras que Dulcich recibió una suspensión de cinco fechas. El Consejo Federal también resolvió elevar el expediente al Comité Ejecutivo para que analice la situación del futbolista y las distintas transferencias que realizó durante 2026.

Con la modificación del resultado, Deportivo Roca, que se iba a jugar todo en la última jornada, pasó a tener 9 puntos, quedó como único líder de la zona 11 y aseguró su clasificación a la segunda ronda. Este domingo, desde las 15, visitará a Unión en Allen, que ya quedó eliminado, con el objetivo de terminar en lo más alto del grupo.

El Santo, que ya había conseguido la clasificación antes de esta resolución, quedó ahora con ocho puntos y deberá recibir a La Amistad, que suma seis, también desde las 15. Al conjunto neuquino le alcanzará con un empate para avanzar, mientras que el equipo cipoleño estará obligado a ganar para quedarse con el segundo lugar de la zona.

El reclamo de Deportivo Roca y la resolución del Tribunal

El reclamo

Según los dichos del reclamante, el jugador Dulcich Leo Jeremías, DNI Nro. 43.072.667, pertenecía al Club E.F.I. de San Luis, quien lo cedió en fecha 23 de febrero de 2026 al club Deportivo Rivera. Luego este último lo cede en fecha 26 de mayo de 2026 al club Alvear de la Liga Pampeana de Fútbol, habiendo actuado hasta el 21 de agosto de 2026, fecha en la que fue cedido al Club Atlético San Patricio; expresando que tuvo tres transferencias o cesiones durante el corriente año, y ha participado de tres torneos distintos, incurriendo en la violación del Art. 5to. 4to. Párrafo del Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores de FIFA, y con ello lo prescripto por el Art. 21 del Reglamento del Torneo Regional Federal Amateur 2026.

La resolución

1°) Admitir la Protesta formulada por el Club Social y Deportivo General Roca contra el Club Atlético San Patricio, con motivo del encuentro que fuera disputado el día 20 de Septiembre de 2026 en el marco del desarrollo del Torneo Regional Federal Amateur 2026/2027 – Patagonia – Zona 11, disputado en el Estadio del Club Social y Deportivo General Roca conforme lo determina el Art. 107 Inc. a) del Reglamento de Transgresiones y Penas del Consejo Federal del Fútbol Argentino.

2º) Dar por Ganado el Partido al Club Social y Deportivo General Roca y por Perdido el Partido al Club Atlético San Patricio, con el siguiente Resultado Club Social y Deportivo General Roca 2 (Dos) Goles y Club Atlético San Patricio 0 (Cero) gol, conforme lo determina el Art. 152 del Reglamento de Transgresiones y Penas del Consejo Federal del Fútbol Argentino.

3º) Disponer la Devolución del Importe Depositado a la Orden del Consejo Federal del Fútbol Argentino por el Club Social y Deportivo General Roca conforme lo establece el Art. 21 del Reglamento de Transgresiones y Penas.

4º) Sancionar al Club Atlético San Patricio con una Multa de Pesos Dos Millones Doscientos Cincuenta Mil ($2.250.000), conforme lo establece el Art. 21 del Reglamento de Transgresiones y Penas.

5º) Sancionar al Jugador Dulcich Leo Jeremías, DNI Nro. 43.072.667 con una Suspensión de 5 Fechas, conforme lo establece el Art. 215 del Reglamento de Transgresiones y Penas.

6º) Que se corra vista del presente Expediente al Comité Ejecutivo del Consejo Federal del Fútbol Argentino a los fines que inicie las acciones y/o medidas que estime procedentes a los fines de esclarecer la situación acontecida respecto del Jugador Dulcich Leo Jeremías, DNI Nro. 43.072.667 a raíz de las distintas transferencias que fueron realizadas en el año 2026.

7º) Comuníquese, publíquese y archívese.