Isabel Arabarco, instalada en España y con el sueño intacto de ser tenista profesional

Isabel Arabarco tira un drive en el cemento del Tenis Club Neuquén y dos semanas más tarde puede buscar un mejor revés en el polvo de ladrillo de la croata Rijeka. Así, frenética y con mucho aeropuerto encima, es su vida hace un par de temporadas. El objetivo siempre es el mismo: ser tenista profesional.

Con apenas 13 años (Neuquén, 21/09/2010), Isa busca su lugar entre las mejores y puso en marcha el operativo 2024, que puede ser clave para su carrera.

Luego de 40 días en casa, donde pasó las fiestas, entrenó y también jugó torneos, se instaló en tierras españolas para enfocarse en un duro y extenso calendario. Desde el Club Sport de tennis y padel Cunit y club de tennis Bara, a 40 kilómetros de Barcelona, la joven tenista maquina lo que puede ser una temporada bisagra en su carrera. El 15, en Chipre, tendrá su primera cita.

Un 2023 positivo, un 2024 recargado

“El 2023 fue muy positivo, con muchos torneos, metí una final de singles y varias semifinales”, contó Isabel, quien dio ventaja en Sub 14, pero también se animó en la división superior de Sub 16.

De hecho, en El Rincón Club de Campo de Neuquén, dijo presente en el J30 de la ITF y llegó hasta los cuartos de final. Camila Markus, hija de Gabriel y N° 2 en Sudamérica en menores de 16 años, 7-6 (4) y 6-2.

“Extraño mucho a mi familia, siempre me gusta ir a Neuquén y tenía ganas de jugar un torneo allá, así que me saque las ganas”, siguió Arabarco, que recargó energías en casa. Esa soledad y los miles de kilómetros de distancia los compensa con la presencia de su padre, Martín, y con un periplo europeo sin pausas.

El año pasado mostró su tenis en Francia, Bélgica, Austria y Macedonia, y cada vez que encontró lugar fue por un ITF. Además del de Neuquén, jugó en Ulcinj (Montenegro), donde llegó hasta cuartos, y Rijeka (Croacia), segunda ronda. Estos certámenes son determinantes para subir en el ranking y empezar a soñar con la WTA.

Jugadora de Selección

Luego de su presencia en el Campeonato Sudamericano de Uruguay, en 2022, cuando representó a la Selección Argentina, se insertó en el mundo de la ATP y hoy cuenta con ese apoyo, que resulta fundamental, porque hay cobertura de alojamiento y comida en los torneos del calendario internacional. “Voy como delegación argentina y es una gran ayuda”, dijo.

Isabel está 140° del ranking Tennis Europe y entre las mejores 70 de su división. Jugar, sumar millas y entrar en los ITF es fundamental y por eso irá en este 2024. Después de Chipre, irá por la qualy del torneo más importante del continente, que tiene su punto cúlmine en Montecarlo, en el mes de noviembre. Y en el medio, viajes y mucha competencia.

Los últimos entrenamientos del TCN fueron en las canchas de cemento, un lugar muy especial para Isa, con el recuerdo siempre latente de Miguel Attie. “Trabajé ahí, donde estaba la academia de Migue, porque el torneo de Chipre es en esa superficie. No es que me guste más o menos, siempre me preparo para la superficie en la que voy a jugar”, cerró la neuquina.