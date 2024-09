Jannik Sinner apuntó contra Alcaraz tras sus críticas por el calendario: «No tienes por qué participar»

El calendario del tenis fue motivo de críticas durante la última semana. Varios jugadores de jerarquía, entre ellos Carlos Alcaraz, alzaron la voz en su contra. Pero el número 1, Jannik Sinner, lejos de apoyar su postura, se diferenció del español.

Durante el Media Day en el ATP 500 de Beijing, el italiano aprovechó para referirse a esta polémica y puso paños fríos a las críticas: «El calendario es bastante largo actualmente, pero como jugadores podemos elegir qué jugar y qué no. Debemos presentarnos obligatoriamente en algunos torneos, pero aún podemos decidir“.

Pero además, Sinner se refirió al calendario y aseguró que «es una agenda bastante cargada con muchos torneos. No debes jugar en un torneo. Si queres puedes jugar, pero sino no».

Y planteó que «el año pasado y este no me presenté en algunas competencias porque quería practicar. Hay algunas decisiones detrás de esto. En general la temporada es largo, así que a veces no es fácil».

Las críticas de Carlos Alcaraz contra el extenso calendario del tenis

Cabe recordar que el español había marcado su posición en contra de la opinión de Sinner. Alcaraz criticó la exigencia impuesta por la ATP: «No existe ningún deporte en el que se juegue tanto, esto no puede seguir así. Se está poniendo en riesgo la salud de los jugadores. Todo es cuestión de dinero aquí, es lo único que le importa a la ATP. Los jugadores no tenemos ningún poder de decisión. En cierto modo, nos están matando«.