La final más esperada: Djokovic y Sinner definirán el Masters 1000 de Shanghai

Novak Djokovic y Jannik Sinner, actual número uno del mundo, serán los protagonistas de la final que más se esperaba en el Masters 1000 de Shanghai.

En semifinales, el italiano superó al checo Tomás Macháč por 6-4 y 7-5, mientras que Nole derrotó al estadounidense Taylor Fritz por 6-4 y 7-6 y así se ganó un lugar en la definición en China, donde buscará no sólo su primer título ATP de la temporada sino el número 100 de toda su carrera.

Si bien el campeón de 24 Grand Slams lidera el historial entre ambos por 4-3, el favorito en el cruce decisivo es Sinner, quien se aseguró finalizar el año como número uno del mundo convirtiéndose en el primer tenista en la historia de Italia en lograrlo.

