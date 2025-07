Mariano Navone venció a Denis Shapovalov y logró su primer triunfo en Wimbledon

Mariano Navone tuvo un buen debut en Wimbledon ya que se quedó con la victoria ante el canadiense Denis Shapovalov, número 27 del ranking mundial. El tenista argentino se impuso por 3-6, 6-4, 6-1 y 6-4 en un partido que duró dos horas y media.

Ubicado en el puesto 91 del ranking ATP, el oriundo de 9 de Julio se sumó a Solana Sierra como los únicos argentinos en ganar hasta ahora en esta edición 2025 del torneo británico. Su actuación se destacó por la solidez mental y la capacidad de capitalizar los errores del rival, que totalizó 56 equivocaciones no forzadas a lo largo del encuentro.

¡Mariano Navone se anotó su primera victoria en #Wimbledon! 🇦🇷👊 pic.twitter.com/BezYbtck2s — ESPN Tenis (@ESPNtenis) July 1, 2025

El partido comenzó adverso para el argentino, con un Shapovalov firme desde el fondo de la cancha que se llevó el primer set. Pero Navone no se desesperó: mantuvo su plan de juego, aprovechó la merma del canadiense en el segundo parcial y a partir de allí tomó el control del duelo.

El tercer set fue una exhibición del argentino: con solidez desde el saque y consistencia en los rallies, Navone ganó cinco games consecutivos y se lo llevó cómodamente. En el cuarto parcial, volvió la paridad, pero un quiebre en el noveno juego le permitió cerrar el partido y celebrar una victoria inolvidable.

Su próximo compromiso será frente al ganador del cruce entre el español Pedro Martínez y el británico George Loffhagen, quien recibió una invitación para disputar el cuadro principal.

Por su parte, Francisco Comesaña quedó eliminado ante el francés Corentin Moutet por 6-4, 6-4 y 6-2 y se sumó a Francisco Cerúndolo entre los argentinos que no pudieron pasar la primera rueda.

En tanto, este martes también debutarán otros tres tenistas argentinos, en un torneo que es habitualmente esquivo para los jugadores del país.