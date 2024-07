«Me he sentido vacío»: la dura reflexión de Rafael Nadal tras perder la final de Bastad

Este domingo, el número 51 del mundo, Nuno Borges, se quedó con el trofeo de Bastad luego de ganarle la final nada menos que a Rafael Nadal. El español se quedó en las puertas de su 93ª coronación en la previa de su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El manacorí expresó su descontento luego de no poder lograr el objetivo. Perdió 6-3 y 6-2 contra el portugués Nuno Borges y analizó que «sabía que las cosas no iban a ser fáciles. Solo me queda aceptarlo y seguir trabajando para mejorar. He jugado muy mal y estoy triste, veo difícil jugar peor que hoy. Nuno ha merecido ganar, jugó mucho mejor que yo«.

Además, reflexionó su desempeño en el último encuentro del torneo y dejó una dura declaración: «Me he sentido vacío de energía, algo que puede ser normal porque llevaba mucho tiempo sin competir durante varios días consecutivos. He intentado encontrar soluciones en todo momento, pero el nivel ha estado muy lejos del que debería haber mostrado. Es importante que mi cuerpo haya aguantado la exigencia de la semana, pero física y mentalmente me he quedado sin energía para hoy. Esa puede haber sido una de las razones de mi mal juego en la final, pero tengo muchas cosas por analizar».

El 22 veces campeón en torneos Grand Slam, que sufrió apenas su 50ª decepción sobre polvo de ladrillo, quinta durante la actual temporada, reveló que «llegué aquí con muy buenas sensaciones de juego por los entrenamientos, pero he sido incapaz de mostrarlo en los partidos. No puedo decir que estoy satisfecho con mi tenis porque el nivel de juego ha sido muy lejano. Tengo que averiguar por qué y tratar de solucionarlo. Me llevo de aquí el mensaje de que tengo que jugar mucho mejor para ser competitivo. No hay excusas«.

Rafael Nadal palpitó los Juegos Olímpicos

Rafael Nadal aseguró que ya piensa en lo que será la cita olímpica. «Me ilusiona participar en los Juegos Olímpicos, el evento más importante del deporte, y representar a España. Ojalá pueda encontrar la energía necesaria y hacer buenos entrenamientos.

Además, opinó sobre su nivel dentro de la cancha: Sé que si logro hacer buen tenis a nivel individual, también lo haré en el dobles, pero debo analizar bien lo sucedido esta semana y trabajar duro. Estoy convencido de que Carlos Alcaraz estará en un gran nivel porque llega con confianza. Entrenaremos juntos esta semana», cerró el doble medallista, que se presentará por cuarta ocasión en la emblemática cita, luego de Atenas 2004, Beijing 2008 y Río 2016.