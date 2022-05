Rafael Nadal volvió a circuito con una gran victoria en el Masters 1000 de Madrid

Rafa Nadal, número 4 del ránking de la ATP, regresó este miércoles a las canchas de la mejor forma posible luego de seis semanas de ausencia por una lesión en las costillas. El español volvió con una victoria en sets corridos por la segunda ronda del Masters 1.000 de Madrid ante Miomir Kecmanovic por 6-1, 7-6 (7/4).

A tres semanas para el inicio de Roland Garros y ante uno de los jugadores en mejor forma del inicio de la temporada 2022, Nadal demostró haber recuperado la forma física, especialmente en el primer set donde se mostró agresivo y sin dar tregua al serbio, tanto con su drive y como con el revés.

Ni siquiera la lluvia, que obligó a suspender el duelo durante media hora, logró sacarle el partido al mallorquín.

Nadal, único jugador con 21 títulos de Grand Slam, buscará el pase a cuartos de final en la capital española ante el ganador del duelo entre el belga David Goffin y el neerlandés Botic van de Zandschulp.

Back with a vengeance 💪



The moment @RafaelNadal completed his successful return to the red clay, defeating Kecmanovic in Madrid. #MMOPEN pic.twitter.com/yU6NHdMrl9