Sinner barrió a Zverev y es el primer semifinalista del Torneo de Maestros
El italiano venció en sets corridos al alemán y se metió entre los cuatro mejores del certamen. Sin embargo, Carlos Alcaraz podría arrebatarle el número 1 este jueves.
Jannik Sinner continúa con su gran andar en canchas duras indoor: derrotó 6-4 y 6-3 a Alexander Zverev en la segunda fecha de la round robin del Torneo de Maestros que se disputa en Turín.
El italiano no dejó dudas y es el primer clasificado a semifinales: finalizará primero en el Grupo Bjorn Borg, pase lo que pase en la última jornada ante Ben Shelton, que ya está eliminado.
Auger-Aliassime le ganó a Shelton y también clasificó a las semifinales
Por otra parte, Félix Auger Aliassime y el alemán definirán el segundo puesto en el duelo que se disputará el viernes. El canadiense, Auger-Aliassime logró una importante victoria ante Ben Shelton por 4-6, 7-6(7) y 7-5, en un partido que se extendió por más de dos horas y media.
En tanto, este jueves Carlos Alcaraz, que aún no se clasificó pese a que lleva dos victorias en dos partidos, podría recuperar el número 1 y terminar la temporada en lo más alto: si vence a Lorenzo Musetti, superará al italiano en el ranking.
Zverev no le encuentra la vuelta a Sinner. 👀— ESPN Tenis (@ESPNtenis) November 12, 2025
📺 Mirá las #ATPFinals en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/23mUs6OTZH
La única manera en la que el murciano podría quedar debajo de Sinner en el ranking es si queda eliminado en grupos (debería perder en sets corridos con Musetti y que Fritz venza 2-0 a De Miñaur) o si clasifica pese a una caída y pierde en semifinales.
14(!!!) sets in a row at the #NittoATPFinals 🤯@janniksin extends his win streak on indoor hard courts to 28 matches after a comprehesive straight sets victory over Zverev! pic.twitter.com/kBlC5DUG2R— ATP Tour (@atptour) November 12, 2025
Entre jueves y viernes quedarán definidos los grupos y el sábado y el domingo serán las semifinales y la final, respectivamente.
