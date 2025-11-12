Sinner barrió a Zverev y es el primer semifinalista del Torneo de Maestros

Jannik Sinner continúa con su gran andar en canchas duras indoor: derrotó 6-4 y 6-3 a Alexander Zverev en la segunda fecha de la round robin del Torneo de Maestros que se disputa en Turín.

El italiano no dejó dudas y es el primer clasificado a semifinales: finalizará primero en el Grupo Bjorn Borg, pase lo que pase en la última jornada ante Ben Shelton, que ya está eliminado.

Auger-Aliassime le ganó a Shelton y también clasificó a las semifinales

Por otra parte, Félix Auger Aliassime y el alemán definirán el segundo puesto en el duelo que se disputará el viernes. El canadiense, Auger-Aliassime logró una importante victoria ante Ben Shelton por 4-6, 7-6(7) y 7-5, en un partido que se extendió por más de dos horas y media.

En tanto, este jueves Carlos Alcaraz, que aún no se clasificó pese a que lleva dos victorias en dos partidos, podría recuperar el número 1 y terminar la temporada en lo más alto: si vence a Lorenzo Musetti, superará al italiano en el ranking.

La única manera en la que el murciano podría quedar debajo de Sinner en el ranking es si queda eliminado en grupos (debería perder en sets corridos con Musetti y que Fritz venza 2-0 a De Miñaur) o si clasifica pese a una caída y pierde en semifinales.

14(!!!) sets in a row at the #NittoATPFinals 🤯@janniksin extends his win streak on indoor hard courts to 28 matches after a comprehesive straight sets victory over Zverev!

Entre jueves y viernes quedarán definidos los grupos y el sábado y el domingo serán las semifinales y la final, respectivamente.