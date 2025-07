Swiatek logró un resultado inédito en 114 años y conquistó Wimbledon por primera vez

Iga Swiatek sumó un nuevo logro a su carrera al consagrarse campeona sobre el césped de Wimbledon, lo que completó así su colección de títulos en diferentes superficies. La polaca, conocida por su dominio en polvo de ladrillo con cuatro títulos de Roland Garros, barrió a la estadounidense Amanda Anisimova 6-0 y 6-0, un resultado que no se daba en una final del torneo hace 114 años.

Swiatek alcanzó su victoria número 100 por torneos de Grand Slam y fue la más rápida en lograrlo desde Serena Williams en 2004.

La final, presenciada por 15.000 espectadores en el All England Club, duró 57 minutos y fue una de las más rápidas de la historia del torneo.

