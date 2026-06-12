Bensebaini, la baja en Argelia para el debut en el Mundial ante Argentina

Bensebaini no participó en los dos amistosos de Argelia debido a una lesión en el tobillo.

Así como en la Selección Argentina se confirmó la baja de Nicolás Tagliafico, quien no tiene un reemplazante natural como lateral izquierdo para el debut en el Mundial ante Argelia, también en el seleccionado africano se vive una situación similar con Ramy Bensebaini, defensor que no pudo participar de ninguno de los dos últimos partidos de preparación, ante Países Bajos y Bolivia.

La lesión en tobillo izquierdo del argelino Ramy Bensebaini

La lesión en el tobillo izquierdo que sufrió sobre el final de la temporada con Borussia Dortmund no impidió que el entrenador Vladmir Petkovic lo confirmara en la lista de 26 convocados para la Copa del Mundo, pero sí lo dejaría afuera del estreno.

🇩🇿 Ramy Bensebaini did not participate in Algeria’s two friendlies due to injury



The defender was seen wearing a cast boot yesterday #TeamDZ pic.twitter.com/2PAJ0yoZ6U — Algeria FC (@Algeria_FC) June 11, 2026

Su aparición este jueves con una bota de compresión vuelven su baja prácticamente una certeza.

En ausencia de Bensebaini, la Selección de Argelia no tiene otro zaguero zurdo para reemplazarlo en su habitual defensa de tres hombres, por ello su condición de “insustituible”. Según La Gazzette du Fennec, uno de los principales portales deportivos argelinos, Jaouen Hadjam, del Young Boys suizo, jugará a la izquierda de esa línea de tres, aunque a pierna cambiada.

Aissa Mandi, futbolista del Lille francés; y Zineddine Balaïd, que milita en el Kabylie de su país; completarían la defensa central que propondrá Petkovic ante Argentina, con dos carrileros a sus costados que serían Ait Nouri, de Manchester City, y Achref Abada, del USM Alger.

En relación a Bensebaini, quien no juega desde el 26 de abril y necesitará recuperar ritmo de juego una vez que esté plenamente recuperado de su lesión, la intención de Petkovic sería que pueda saltar a la cancha para el segundo partido del Grupo J, ante Jordania.

El partido que marcará el debut en el Mundial 2026 para las selecciones de Argentina y Argelia está programado para el próximo martes 16 de junio a las 22.00 y tendrá lugar en el Arrowhead Stadium de Kansas City.