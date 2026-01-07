Tomás Etcheverry se despidió del ATP de Hong Kong tras caer ante Lorenzo Musetti

Con la derrota en segunda ronda del tenista platense Tomás Etcheverry (57° en el ranking ATP) ante el top ten italiano Lorenzo Musetti (7°) no quedan argentinos en el torneo de Hong Kong, certamen que se juega sobre superficie dura.

Etcheverry comenzó bien, batalló duro y se impuso en el primer parcial por 7-6(3), pero no pudo sostener la ventaja lograda en el inicio, y terminó cayendo en los sets restantes por 6-2 y 6-4 ante el primer preclasificado, en un partido que se extendió durante dos horas y 42 minutos y fue su despedida del ATP 250.

Comeback complete 💪



Lorenzo Musetti rallies from a set down to defeat Etcheverry 6-7 6-2 6-4!#BOCHKTO2026 pic.twitter.com/DaM1E7kktd — Tennis TV (@TennisTV) January 7, 2026

Tomás Etcheverry arrancó bien pero no tuvo continuidad

Etcheverry había comenzado jugando con solvencia y quedándose con el primer set en un tie-break muy disputado tras más de una hora de juego. Sin embargo, la jerarquía y mayor regularidad de Musetti comenzaron a marcar diferencias en el segundo parcial, donde el italiano ajustó su juego y emparejó el marcador con un claro 6-2.

El camino de Tomás Etcheverry 🇦🇷 en el ATP 250 de Hong Kong encontró su final en la segunda ronda.



Esta madrugada, el platense cayó ante Lorenzo Musetti 🇮🇹 por 7-6 (3), 2-6 y 4-6.



Jugará en Auckland la semana próxima. pic.twitter.com/mFwijLlnJT — Sergio Blanco (@Sergio_Guait) January 7, 2026

En el set decisivo, el argentino intentó sostenerse desde la agresividad, pero Musetti aprovechó mejor sus oportunidades y terminó sellando la remontada por 6-4.

De esta manera, el italiano amplió su dominio en el historial entre ambos, con tres triunfos en igual cantidad de enfrentamientos, y avanzó a los cuartos de final del certamen asiático.

La eliminación de Etcheverry significó el cierre definitivo de la participación nacional en Hong Kong.

En rondas previas, Mariano Navone había caído ante el local Coleman Wong, mientras que Francisco Comesaña fue eliminado por el chino Juncheng Shang.

Con este resultado, Musetti se metió entre los ocho mejores y se medirá en la próxima instancia ante el propio Wong, que sorprendió al canadiense Gabriel Diallo.

Además, el portugués Nuno Borges avanzó tras vencer a Marin Cilic, y enfrentará al ruso Andrey Rublev, que superó al chino Yibing Wu por 3-6, 6-2 y 6-1.