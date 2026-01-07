Barcelona metió 5 goles en 30 minutos y pasó a la final de la Supercopa de España

Barcelona goleó 5 a 0 a Athletic Bilbao y pasó a la final de la Supercopa de España.

En una demostración de su poderío ofensivo, Barcelona goleó 5 a 0 a Athletic Bilbao y pasó a la final de la Supercopa de España. Este jueves, será la otra semifinal en el derbi madrileño.

Los culés no tuvieron piedad con el equipo vasco y metieron los cinco goles en un lapso de media hora entre el minuto 22′ y el 52′. Con el 4-0 antes del descanso, quedó todo resuelto.

Los catalanes golearon con Robert Lewandowski y Lamine Yamal en el banco de suplentes. El polaco, que viene de una lesión, no ingresó y el joven español entró sobre el cierre.

Ferran Torres metió el primero al aprovechar un rebote en el área, Fermín Torres marcó el segundo con una buena definición de zurda y Roony Bardghji hizo el tercero con un remate cruzado de derecha después de un gran enganche, en una floja respuesta del arquero de la selección, Unai Simón.

Los otros dos fueron de Raphinha, el primero con un tremendo zurdazo al ángulo y el último con un fuerte zurdazo tras varios rebotes en el área.

Clásico de Madrid en la otra semifinal

Este jueves, a las 16 hora argentina, Real Madrid y Atlético Madrid definirán al otro finalista de la Supercopa de España que se juega en Arabia Saudita.

El partido por el título, en el que ya espera Barcelona, será el domingo. El clásico madrileño será transmitido en exclusiva por Flow.