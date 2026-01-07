Dibu Martínez salió lesionado en Aston Villa: cómo le fue a los argentinos en la Premier League

Dibu Martínez fue reemplazado en el entretiempo, en la visita a Crystal Palace en Londres.

La jornada 21 de la Premier League dejó resultados dispares para los futbolistas argentinos. Mientras algunos pudieron sumar de a tres, el foco de la fecha se lo llevó Emiliano “Dibu” Martínez, quien salió lesionado en el entretiempo del partido entre Aston Villa y Crystal Palace, que finalizó 0-0.

Para los Villanos era un duelo clave: necesitaban sumar de a tres para afirmarse en la pelea por la clasificación a la próxima Champions League y, por qué no, ilusionarse con luchar por el título. En el primer tiempo, el “Dibu” fue determinante al tapar un espectacular mano a mano que mantuvo el arco en cero y permitió que el encuentro se fuera igualado al descanso.

🤯🧤 EL MANO A MANO DE DIBU MARTÍNEZ.pic.twitter.com/ielhoUyfw2 — Sudanalytics (@sudanalytics_) January 7, 2026

Sin embargo, el arquero argentino salió del vestuario con hielo en el gemelo izquierdo y no pudo continuar, por lo que fue reemplazado por el holandés Marco Bizot. Ahora, habrá que esperar el parte médico oficial de Aston Villa para conocer la gravedad de la lesión.

La próxima fecha FIFA será recién a fines de marzo, cuando la Selección Argentina enfrente a España por la Finalissima, por lo que, en principio, esta lesión muscular no debería comprometer la presencia del arquero en el combinado nacional.

Una fecha con distintos resultados para los argentinos

Chelsea, tras la salida de Enzo Maresca, es dirigido de manera interina por Calum McFarlane, a la espera de la asunción de Liam Rosenior. En su primer partido igualó como visitante ante Manchester City y, este miércoles, cayó fuera de casa, esta vez por 2-1 frente a Fulham. Enzo Fernández fue reemplazado en el complemento, mientras que Alejandro Garnacho no sumó minutos y Facundo Buonanotte ni siquiera fue convocado.

En un duelo con presencia argentina en ambas defensas, Marcos Senesi se quedó con el duelo, ya que Bournemouth venció 3-2 al Tottenham de Cristian «Cuti» Romero. El ex San Lorenzo asistió en el segundo gol del local, que se llevó la victoria de manera agónica en tiempo de descuento gracias a Antoine Semenyo, quien continuará su carrera en Manchester City.

Por último, Lisandro Martínez es titular en Manchester United, que dio vuelta el partido y gana 2-1 ante Burnley como visitante. Además, Valentín «Taty» Castellanos debutó este martes en West Ham, pero fue con derrota ante Nottingham Forest, un rival directo en la lucha del descenso.