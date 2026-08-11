Rally Regional: la Vuelta de la Manzana se viene con un gran número de anotados

Mauro Debasa es uno de los candidatos para quedarse con la Manzan regional. (Archivo)

La Vuelta de la Manzana 2026 llega renovada y con una gran participación de pilotos. La clásica prueba formará parte de la quinta fecha del certamen Regional de Rally.

La clásica vuelta se disputará del 14 al 17 de agosto por caminos del Alto Valle y será un gran desafío para todos sus participantes. Con récord de anotados, en la previa del cierre de las inscripciones, el número superaba los 75 binomios y se esperaba una cifra superior a los 80 al finalizar la jornada.

En esta ocasión, serán tres días de competencias tras la largada simbólica programada para este viernes a las 20:00, en el centro de Roca. Las pruebas especiales serán 12 y la Etapa 1 se correrá desdoblada entre sábado y domingo, mientras que la 2 irá en su totalidad el lunes 17, aprovechando el feriado nacional.

Los pilotos anotados para la Vuelta de la Manzana 2026

La Manzana entregará puntaje doble para el campeonato de pilotos y los recorridos le darán un condimento extra debido a la lluvia acumulada de las últimas semanas. Será uno de los atractivos para tener en cuenta.

La primera etapa comenzará el sábado en Cipolletti y continuará en el autódromo de Allen. La otra novedad es la que la prueba especial 1 “Puente el 30” que será clasificatoria para determinar el orden de largada de la 2° Sección de la etapa inicial.

Luego, la misma seguirá el domingo con las pruebas especiales 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que transitarán por caminos de Roca, Cervantes y Mainqué.

En tanto, el auto que abandone podrá reintegrarse a la prueba con un tiempo superior en 3 minutos al mejor de su clase y de esa manera podrá largar la segunda parte de la etapa 1.

Por su parte, la segunda etapa irá en su totalidad el lunes 17, feriado, con las PE 8, 9, 10, 11 y 12, por caminos de Allen y Roca.