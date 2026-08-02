Exclusiva con Javier Milei: qué dijo sobre las elecciones 2027 y «su compañero de fórmula»

En una entrevista exclusiva con Diario RÍO NEGRO, el presidente Javier Milei, respondió sobre la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, sobre el futuro económico del país y su visión sobre la Patagonia. Además, ratificó su posición sobre las elecciones 2027.

Entre los detalles que brindó a este medio se encuentran la formula que formarán de cara a los comicios y los principales lineamientos en caso de volver a ser electo.

Javier Milei sobre las elecciones 2027: detalles de la fórmula y lineamientos de un posible segundo mandato

Diario RÍO NEGRO en una entrevista exclusiva preguntó a Javier Milei sobre sus planes de reelección «¿ya tiene en mente quién va a ser su próximo candidato a Vicepresidente?»

Como ya he planteado en una reciente entrevista, tengo definido mi compañero de fórmula para el año que viene, pero prefiero reservarme el nombre por el momento» dijo el presidente.

Siguiendo en la misma línea, se le consultó de cara a un eventual segundo mandato, cuáles serían los principales lineamientos de gestión que se plantea, y en qué se diferenciaría de las prioridades que tuvo en esta primera etapa de gobierno.

«Nuestro gobierno tuvo la particularidad de que tuvo que enfrentarse a la peor herencia de la historia y evitar lo que era, a todas luces, un camino seguro a la hiperinflación que habría llevado nuestros niveles de pobreza a niveles récord. Con lo cual es importante comprender de dónde venimos. Gracias a nuestro programa económico recuperamos la estabilidad, pero aún así la Argentina ha sido devastada por décadas de desmanejos y tiene mucho terreno por recuperar. Ahora la Argentina está creciendo y los esfuerzos del gobierno están puestos en acelerar lo más posible ese crecimiento con los únicos instrumentos que la historia demostró efectivos: la desregulación y la baja de impuestos. De aquí en adelante, nuestro único mandato es seguir acelerando en este sendero, tan rápido como la realidad nos lo permita», dijo Milei.

Sobre su «legado en lo económico y en lo social» el día que ya no sea presidente, el mandatario dijo:

«Me gustaría ser recordado como quien recibió un país en plena decadencia y generó el cambio de rumbo que la gente pidió con su voto, y que va a hacer a la Argentina grande nuevamente».