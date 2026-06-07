El último adiós al Indio Solari: abrieron las puertas del microestadio y los fanáticos ya despiden al ícono del rock en Avellaneda

Este domingo, miles de fanáticos del rock despedirán finalmente a Carlos Alberto «Indio» Solari en el Parque Los Derechos del Trabajador de Villa Domínico, ubicado en Avellaneda. El velorio comenzará a las 11 en el salón Gatica, un auditorio capaz de albergar a 180 personas.

Desde el sábado a la noche, cientos de personas se unieron a una vigilia ricotera a tan solo metros del predio municipal para poder estar a primera hora en el evento que marcará el fin de una etapa del rock.

El Indio Solari supo unir a millones con su música y eso quedó en evidencia cuando se conoció su lamentablemente muerte producto de un accidente cerebrovascular (ACV), el pasado viernes.

Murales y pintadas en la despedida al Indio Solari (Jaime Olivos)



Si bien la convocatoria de anoche fue masiva, se prevé la llegada de más seguidores durante todo el día ya que no se estableció un límite horario. Incluso se estaba evaluando la posibilidad de que pudiera extenderse hasta el lunes o martes.