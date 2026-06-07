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El último adiós al Indio Solari: abrieron las puertas del microestadio y los fanáticos ya despiden al ícono del rock en Avellaneda

Este domingo se llevará a cabo el velatorio del músico argentino que murió el viernes pasado producto de un ACV. Los fanáticos pasaron la noche en una vigilia a puro rock, tatuajes y baile, esperando poder despedirlo.

Redacción

Por Redacción

El último adiós al Indio Solari: así se prepara Avellaneda para el velatorio público del ícono del rock

El último adiós al Indio Solari: así se prepara Avellaneda para el velatorio público del ícono del rock

Este domingo, miles de fanáticos del rock despedirán finalmente a Carlos Alberto «Indio» Solari en el Parque Los Derechos del Trabajador de Villa Domínico, ubicado en Avellaneda. El velorio comenzará a las 11 en el salón Gatica, un auditorio capaz de albergar a 180 personas.

Desde el sábado a la noche, cientos de personas se unieron a una vigilia ricotera a tan solo metros del predio municipal para poder estar a primera hora en el evento que marcará el fin de una etapa del rock.

El Indio Solari supo unir a millones con su música y eso quedó en evidencia cuando se conoció su lamentablemente muerte producto de un accidente cerebrovascular (ACV), el pasado viernes.

Murales y pintadas en la despedida al Indio Solari (Jaime Olivos)

Si bien la convocatoria de anoche fue masiva, se prevé la llegada de más seguidores durante todo el día ya que no se estableció un límite horario. Incluso se estaba evaluando la posibilidad de que pudiera extenderse hasta el lunes o martes.

La despedida al Indio Solari

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Abrieron las puertas del microestadio

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El operativo en Avellaneda: peajes liberados, controles y asistencia sanitaria

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, detalló los aspectos logísticos del operativo para el homenaje, confirmando que el acceso principal al predio será por la intersección de Avenida Mitre y Darwin. Para facilitar el traslado de quienes viajen hacia Avellaneda, anunció que los peajes de la autopista Buenos Aires–La Plata estarán liberados entre las 6 y las 20 horas, y recomendó utilizar la estación ferroviaria de Villa Domínico como alternativa de acceso.
Por su parte, desde la organización remarcaron que el predio cuenta con espacios amplios para la permanencia de los asistentes mientras aguardan su ingreso a la capilla ardiente. En sintonía con las autoridades, solicitaron respetar las indicaciones de los coordinadores, utilizar los corredores de circulación y mantener un flujo constante de personas.
07/06 09:25

Cómo será el velatorio público

A las 11 de la mañana, se abrirán las puertas del microestadio del polideportivo Gatica para recibir a miles de fanáticos que rendirán homenaje al Indio Solari.
Por disposición de la familia del Indio Solari, no se fijó un horario de finalización para que “nadie pierda su oportunidad de decirle adiós”.
Debido que prevé que miles de personas se congreguen en la última morada del músico, las autoridades confirmaron que el acceso se realizará por la esquina de la avenida Mitre y General Otero. Una vez que los asistentes se despidan de la leyenda, volverán a salir nuevamente por Mitre, en dirección a Wilde.
Más de 1.500 agentes de la fuerza estarán desplegados para garantizar el orden y la seguridad durante la despedida. Cerca de 700 efectivos ya se encuentran en la zona desde el sábado al mediodía. También estarán presentes el personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires, la Superintendencia de Cuerpo, el Grupo Motorizado, agentes de tránsito y postas sanitarias.


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Este domingo, miles de fanáticos del rock despedirán finalmente a Carlos Alberto "Indio" Solari en el Parque Los Derechos del Trabajador de Villa Domínico, ubicado en Avellaneda. El velorio comenzará a las 11 en el salón Gatica, un auditorio capaz de albergar a 180 personas.

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