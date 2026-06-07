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El último adiós al Indio Solari: abrieron las puertas del microestadio y los fanáticos ya despiden al ícono del rock en Avellaneda
Este domingo se llevará a cabo el velatorio del músico argentino que murió el viernes pasado producto de un ACV. Los fanáticos pasaron la noche en una vigilia a puro rock, tatuajes y baile, esperando poder despedirlo.
Este domingo, miles de fanáticos del rock despedirán finalmente a Carlos Alberto «Indio» Solari en el Parque Los Derechos del Trabajador de Villa Domínico, ubicado en Avellaneda. El velorio comenzará a las 11 en el salón Gatica, un auditorio capaz de albergar a 180 personas.
Desde el sábado a la noche, cientos de personas se unieron a una vigilia ricotera a tan solo metros del predio municipal para poder estar a primera hora en el evento que marcará el fin de una etapa del rock.
El Indio Solari supo unir a millones con su música y eso quedó en evidencia cuando se conoció su lamentablemente muerte producto de un accidente cerebrovascular (ACV), el pasado viernes.
Si bien la convocatoria de anoche fue masiva, se prevé la llegada de más seguidores durante todo el día ya que no se estableció un límite horario. Incluso se estaba evaluando la posibilidad de que pudiera extenderse hasta el lunes o martes.
La despedida al Indio Solari
El mensaje que el Indio Solari grabó para Messi y no se animó a enviarle
Homenaje al Indio Solari en Río Negro
Abrieron las puertas del microestadio
AHORA 🔴— Avellaneda_Real (@avellaneda_real) June 7, 2026
Más de 20 cuadras de fila para despedir al Indio Solari en #VillaDominico pic.twitter.com/b2kvC3SaOj
Lali cerró su show con un homenaje al Indio Solari
“Gracias indio solari por tanto, un pogo en su honor” Lali agregando un pedacito de “ji ji ji” en el cierre de su show en honor al Indio Solari ❤️ pic.twitter.com/IWJ45UdA10— sofi (@lalibydiva) June 7, 2026
El operativo en Avellaneda: peajes liberados, controles y asistencia sanitaria
Por su parte, desde la organización remarcaron que el predio cuenta con espacios amplios para la permanencia de los asistentes mientras aguardan su ingreso a la capilla ardiente. En sintonía con las autoridades, solicitaron respetar las indicaciones de los coordinadores, utilizar los corredores de circulación y mantener un flujo constante de personas.
Cómo será el velatorio público
Por disposición de la familia del Indio Solari, no se fijó un horario de finalización para que “nadie pierda su oportunidad de decirle adiós”.
Debido que prevé que miles de personas se congreguen en la última morada del músico, las autoridades confirmaron que el acceso se realizará por la esquina de la avenida Mitre y General Otero. Una vez que los asistentes se despidan de la leyenda, volverán a salir nuevamente por Mitre, en dirección a Wilde.
Más de 1.500 agentes de la fuerza estarán desplegados para garantizar el orden y la seguridad durante la despedida. Cerca de 700 efectivos ya se encuentran en la zona desde el sábado al mediodía. También estarán presentes el personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires, la Superintendencia de Cuerpo, el Grupo Motorizado, agentes de tránsito y postas sanitarias.
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