Boca volvió a la normalidad y San Lorenzo hizo su negocio: 1-1 en La Bombonera

Boca volvió a la normalidad, San Lorenzo hizo su juego y el clásico terminó en pardas. Fue 1-1 en La Bombonera, luego de 90 minutos con poco fútbol y escasas emociones. Los dos quedaron con 13 puntos en el grupo A de la Liga Profesional y siguen en el top 8, aunque ocupan los puestos 6 y 7, en zona de riesgo.

El comienzo fue intenso, pero con pocas ideas y demasiados errores. El Xeneize nunca pudo encontrar esos momentos que mostró ante Lanús, el Santo se paró bien y en medio de esa fricción, la visita se llevó la peor parte porque perdió al Pocho Cerutti por lesión y tuvo que recurrir al Perrito Barrios.

El Xeneize jugó mal y se esucharon silbidos en La Bombonera. (Clarín Fotografía)

Doble «clanc» en el cierre del primer tiempo

Los dos se guardaron las emociones para el final de la etapa. Boca creció, avisó con un cabezazo de Aranda que salió cerca, y Bareiro casi aplica ley del ex, con un buen remate que se estrelló en el travesaño.

El Ciclón devolvió gentilezas en tiempo de descuento. Herrera ganó de cabeza y en el segundo intento Hernández también le sacó astillas al caño superior. Así se fue la primera mitad, con flojo arranque, emociones en el cierre y promesas para el complemento.

No hubo ley del ex. Bariero tuvo una y dio en el travesaño. Romaña fue figura. (FBaires)

Goles en el complemento

Y eso cumplió, porque llegaron los goles. A los 10, dos volantes llegaron al área rival y el resultado fue óptimo. Milton Delgado se metió entre dos rivales y asistió a Ascacíbar, quien definió de primera para hacer estallar a La Bombonera.

La respuesta de San Lorenzo empezó desde el banco, porque Ayude metió doble cambio y Gregorio Rodríguez, en la primera que tocó, la mandó a guardar. Se quedó la última línea local y el ex Instituto tocó al gol para el 1-1.

Desde ahí hasta el final se volvió a la historia del comienzo. Poco fútbol, jugadas aisladas y Boca levemente superior, ante un San Lorenzo que se replegó, pero también contó con un par de contras en las que pudo soñar con meter un pleno. Falló en el último toque y por eso fue un puntito para cada uno.