Tres entrenadores batirán el récord histórico de longevidad en apenas 72 horas

Los tres técnicos con más años que dirigen en la Copa del Mundo.

La Copa del Mundo de 2026 está a punto de presenciar una histórica renovación en sus libros de estadísticas, no por la juventud de sus protagonistas, sino por la notable longevidad de los estrategas que se sentarán en los bancos de suplentes. Un récord histórico que se mantenía vigente desde Sudáfrica 2010 caerá por triplicado en cuestión de días, marcando una tendencia donde la experiencia al más alto nivel cotiza más alto que nunca.

Hasta el momento, el alemán Otto Rehhagel ostenta el título de ser el seleccionador de mayor edad en la historia de los Mundiales. El legendario entrenador tenía 71 años, 10 meses y 13 días cuando dirigió a Grecia en su último partido de la fase de grupos en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Aquel encuentro terminó con una victoria de Argentina por 2-0, gracias a los goles convertidos por Martín Demichelis y Martín Palermo, en la despedida del veterano director técnico.

Sin embargo, los registros del histórico entrenador alemán quedarán en el pasado de manera consecutiva a partir de esta misma semana. La seguidilla de nuevos hitos comenzará este jueves cuando el belga Hugo Broos se convierta provisionalmente en el seleccionador más veterano de la historia al dirigir a la Selección de Sudáfrica en el partido inaugural frente a México, contando con 74 años, 2 meses y 1 día de edad.

La marca de Broos tendrá una vigencia efímera de apenas unas horas. Esa misma noche, cuando se midan las selecciones de Corea del Sur y la República Checa, el estratega checo Miroslav Koubek lo superará al frente de su equipo con 74 años, 9 meses y 10 días.

Por su parte, el neerlandés Dick Advocaat establecerá este domingo el récord absoluto de longevidad al debutar con Curazao frente a Alemania a la edad de 78 años, 8 meses y 15 días, una cifra que parece difícil de igualar en el futuro cercano del fútbol internacional.

En tanto, el entrenador de más edad en un partido de eliminación directa sigue siendo el uruguayo Óscar Washington Tabárez, quien tenía 71 años y 125 días cuando comandó a la Celeste contra Francia en los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018.

Apenas un escalón por debajo se ubicó el neerlandés Louis van Gaal, quien era solo dos días más joven cuando lideró a Países Bajos frente a Argentina en los cuartos de final de Qatar 2022.

El certamen de 2026 exhibirá una enorme brecha generacional en los bancos de suplentes. Mientras experimentados entrenadores como Carlos Queiroz liderará a Ghana con 73 años, 3 meses y 10 días y el argentino Marcelo Bielsa comandará a Uruguay con 70 años, 10 meses y 21 días, el extremo opuesto del torneo estará representado por la juventud.

El seleccionador más joven de la competencia será el alemán Julian Nagelsmann, quien conducirá a la Selección de Alemania con apenas 38 años, 10 meses y 19 días, situándose en las antípodas de la experiencia que personifica Dick Advocaat.