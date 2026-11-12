Así quedaron los playoffs del PreFederal: dos clásicos, un duelo “nacional” y un cruce picante

La última fecha de la fase regular tuvo un pleno de los equipos locales y quedaron conformados los cuartos de final del PreFederal de básquet, que se perfilan para ser apasionantes. Habrá dos clásicos con Pérfora (1) vs. Petrolero Argentino (8) y Centro Español (3) vs. Club Plottier (6), pero los otros también prometen porque se cruzarán los únicos que pasaron por la Liga Nacional, Deportivo Roca (2) vs. Independiente (7), y Pacífico (4) vs. Atlético Regina (5).

La competencia no da respiro porque los playoffs comenzarán el domingo 15 de noviembre y la modalidad será 1-1-1, diferente a la de la temporada anterior, cuando fue 1-2. El juego II será el miércoles 18 de noviembre y, de ser necesario, resolverán en el juego III el domingo 22. Los cuatro vencedores irán por el título, pero además se asegurarán su lugar en la Liga Federal 2027. Los otros cuatro deberán pelear para no descender ni jugar repechaje. Picante.

El Albo le ganó con claridad a Roca y llega entonado a los playoffs. (Prensa Atlético Regina)

Una fecha clásica y dramática

La jornada 16, disputada anoche, terminó de definir posiciones y tuvo un pleno de los locales. Independiente le ganó un partido durísimo a Pacífico por 73-69, Pérfora dejó en el camino a Petrolero Argentino con un agónico triple de Julián Ruiz, por 79-76 y en los otros dos encuentros hubo holgados triunfos de Club Plottier sobre Centro Español (83-58) y de Atlético Regina ante Deportivo Roca (94-763).

Con su victoria ante el Decano, el Rojo logró salir del fondo y dejó a último a Petrolero, para terminar de armar el G8 camino a los playoffs. En las posiciones finales hubo un triple empate con marca de 7-9 y en esa mini tabla, el mejor fue Pacífico, que terminó cuarto, por encima de Regina (5) y Plottier (6).

Resultados y goleadores

Independiente 73 (Joaquín Marcon 24) Pacífico 69 (Luciano Silvestrini 12)

Pérfora 79 (Lucas Mohnen 23) Petrolero 76 (Roumec, De la Rúa y Arias, 17)

Club Plottier 83 (Leandro Tapia 21) Centro Español 58 (Emilio Santana 15)

Atlético Regina 94 (Marcos Revello 25) Deportivo Roca 73 (Martín Pamich 16)

Así se juegan los play offs de cuarto de final

Domingo 15 de noviembre

Pérfora (1) vs. Petrolero Argentino (8), Oscar Piti Claris de Plaza Huincul

Deportivo Roca (2) vs. Independiente (7), Gimena Padín de Roca

Centro Español (3) vs. Club Plottier (6), El Templo de Plottier

Pacífico (4) vs. Atlético Regina (5), Viejo Ramírez de Neuquén

Juego II el miércoles 18 y juego III el domingo 22 (de ser necesario)