Triunfos locales en el Regional Amateur: Alianza goleó y Jorge Newbery se impuso ante Atlético Regina

Joaquín Rikemberg marcó por duplicado en el triunfo del Gallo. (Prensa de Alianza de Cutral Có)

Alianza goleó 3-0 a Estudiantes Unidos en el Coloso de Cutral Có, en el inicio de los cuartos de final del Regional Amateur. El Gallo fue el único equipo de los zonales que dio el primer paso hacia la siguiente ronda.

El conjunto de Jorge Lencina, protagonista de una gran campaña en el certamen, dejó en claro ante su gente que quiere mantenerse firme en la pelea por el ascenso.

La figura de la tarde fue Joaquín Rikemberg, que marcó por duplicado en la primera mitad, a los 36 ya los 48 minutos, uno de ellos de penal. A los 41 minutos del complemento, Alejandro Díaz convirtió el tercer tanto que selló la victoria del local.

Con esta ventaja abultada, el Gallo viajará a Bariloche para la revancha que será el próximo fin de semana. El Pincha, en tanto, deberá trabajar una estrategia que le permita hacerse fuerte de local e intentar remontar el 3-0.

En Carmen de Patagones también ganó el dueño de casa. Jorge Newbery venció 2-1 a Atlético Regina y llegará con una ventaja mínima al partido de vuelta.

Los primeros minutos fueron parejos para ambos equipos. Regina tuvo la primera aproximación de peligro a los 6 minutos, pero la acción no prosperó. Sin embargo, el primer festejo llegó desde los doce pasos para el conjunto de Bruno Gaitán.

Juan Otermín abrió la cuenta para el Aviador, desde el punto penal. (Foto: Gentileza/Tomás López)

El juez principal, Lucas de Dios, sancionó penal para el local por infracción de Facundo Gutiérrez, y Juan Otermín lo cambió por gol a los 30 minutos. Tras el golpe, el Albo intentó igualar el resultado, pero el Aviador se fue al descanso con la victoria parcial por 1-0.

En el complemento, los reginenses salieron a buscar el empate, que finalmente llegó a los 19 minutos. Maximiliano Denis, de pelota parada, puso el 1-1.

El festejo del conjunto reginense tras el 1-1 parcial. (Foto: Gentileza/Tomás López)

La alegría le duró poco al elenco de Diego Napolitano, porque a los 27 minutos, en una gran jugada individual, Kevin Pereyra desbordó por la banda izquierda y mandó un centro atrás que le quedó cómodo a Renzo Alderete, quien selló el 2-1 definitivo.

Con la mínima ventaja, el conjunto de Patagones buscará sellar la clasificación en Villa Regina. El Albo, por su parte, espera recuperar a su goleador, Tobías Rivas, ausente en la ida por una molestia física.

Además, el clásico de Comodoro Rivadavia quedó en manos de la CAI. El Rojo superó 3-2 a Jorge Newbery de Comodoro y buscará sellar el pase a semifinales en la revancha que se jugará en Estadio Municipal de Kilómetro 3.

Por último, Escorpión se impuso por 1-0 ante Camioneros. Carlos Vera anotó el único tanto del encuentro para el Alacrán. La vuelta será en el Centro Deportivo Municipal de Río Grande.