Tropezón en el debut: Argentina cayó ante Paraguay en los Juegos Suramericanos 2026

La Selección Argentina perdió 2-1 ante Paraguay en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, en su debut en el Grupo B de los Juegos Suramericanos 2026 que se disputan en Santa Fe. El conjunto de Diego Placente se fue al descanso en ventaja por un gol de Franco Domínguez, pero se lo dieron vuelta en el complemento y terminó con las manos vacías.

Franco Domínguez, jugador de Estudiantes de La Plata abrió el marcador para el seleccionado argentino. Sin embargo, Junior Gamarra y Pedro Zarza marcaron en el complemento y le dieron el triunfo a la Albirroja.

¡EL PRIMER GOL DE ARGENTINA EN LOS JUEGOS SURAMERICANOS! Franco Domínguez Ávila, delantero de Estudiantes, abrió el marcador ante Paraguay en la primera fecha del torneo.



📺 Los #SuramericanosSantaFe2026, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus (solo ARG) pic.twitter.com/xHYr2gNPd4 September 17, 2026

Argentina intentó imponer condiciones desde el comienzo. A los nueve minutos, Joaquín Salas estuvo cerca de abrir el marcador con un cabezazo que pasó muy cerca del palo.

El elenco Guaraní respondió con una buena combinación entre Junior Gamarra y Eduardo Delmás. Este último buscó sorprender con un potente remate al primer palo, pero Demian Talavera respondió de buena manera.

El equipo de Placente volvió a acercarse con una acción entre Facundo Jainikoski e Ian Subiabre. Jainikoski encontró al delantero tras una diagonal y Subiabre quedó bien perfilado para definir, aunque su remate se fue desviado.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaba sin goles, Argentina encontró la ventaja. A los 40 minutos, Facundo Carrizo filtró un pase para Domínguez, quien enganchó dentro del área y sacó un derechazo que venció la resistencia de Leonardo Sosa para desatar el festejo del público local.

El gol obligó a Paraguay a reaccionar. Los dirigidos por Antolín Alcaraz tuvieron dos oportunidades antes del descanso para llegar al empate. Primero, Gamarra conectó un centro desde la izquierda, pero su remate pasó cerca del palo. Luego, en el cierre de la etapa, Rodrigo Vera quedó solo tras una corrida por la derecha y definió con el pie abierto, aunque la pelota se fue apenas al lado del poste.

En el complemento, la Albirroja salió decidido a buscar el empate y encontró rápidamente su premio. Eduardo Delmás condujo la jugada, arrastró marcas y asistió a Gamarra, quien sacó un potente remate para vencer a Talavera y establecer el 1-1.

El empate golpeó a Argentina, que volvió a quedar expuesta ante los ataques paraguayos. Delmás volvió a ser protagonista con una gran acción individual y asistió a Zarza. El delantero enganchó hacia el centro y sacó un remate que se metió contra el segundo palo para dar vuelta el partido.

Placente movió el banco en busca de una reacción, pero Argentina no logró recuperar el dominio que había mostrado durante buena parte del primer tiempo. La ocasión más clara llegó a través de una acción individual de Subiabre.

Por su parte, Paraguay estuvo cerca de ampliar la diferencia a los 82 minutos. César Miño probó desde larga distancia en una contra y su remate se estrelló contra el travesaño.

Con este resultado, Argentina buscará recuperarse el sábado, desde las 15, cuando enfrente a Uruguay. La Albiceleste integra el Grupo B junto con Paraguay, Uruguay y Venezuela. Los dos primeros de la zona avanzarán a las semifinales, donde se medirán con uno de los dos mejores equipos del Grupo A, integrado por Chile, Colombia, Perú y Panamá.