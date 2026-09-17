Marcelo Gallardo, antes de asumir como técnico de Ecuador: «Hay potencial para dar un paso más»

El Muñeco habló antes de su presentación como DT de la Selección de Ecuador.

Marcelo Gallardo empieza un nuevo desafío en su carrera profesional. El Muñeco viajó hacia Ecuador para hacerse cargo del seleccionado y, antes de partir desde Ezeiza, expresó su entusiasmo por comenzar una etapa. A los 50 años, el Muñeco tendrá su primera experiencia como seleccionador, después de siete meses sin dirigir tras su salida de River Plate.

«Es un desafío totalmente nuevo para mí, siempre me generó curiosidad dirigir un seleccionado», explicó ante los periodistas en el aeropuerto, donde realizó los trámites para embarcar y se sacó fotos con algunos hinchas.

🗣️ "SIEMPRE ME GENERÓ CURIOSIDAD PODER DIRIGIR A UN SELECCIONADO", dijo Marcelo Gallardo antes de partir rumbo a Ecuador para convertirse en el nuevo entrenador del seleccionado tricolor.



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«Hoy me agarra bien, con ganas y deseo de tener un desafío totalmente diferente como entrenador», agregó el técnico argentino.

Después de sus experiencias en Nacional de Uruguay, River y Al-Ittihad de Arabia Saudita, Gallardo tendrá ahora una dinámica de trabajo diferente. A diferencia de lo que ocurre en un club, deberá conformar su equipo durante las ventanas internacionales y trabajar con los futbolistas en períodos mucho más acotados.

Gallardo reveló que Ecuador ya lo había buscado

La posibilidad de dirigir a Ecuador no surgió ahora. Gallardo reveló que la Federación Ecuatoriana de Fútbol ya se había contactado con él dos años atrás, aunque en aquel momento decidió no asumir.

«Creo que llegó en un momento donde estaba con deseos de volver a trabajar. Se presentó esta chance dos años atrás y en ese momento no estaba en condiciones de poder asumir», señaló. Esta vez, la propuesta coincidió con su intención de regresar a la actividad y desembocó en el acuerdo para hacerse cargo de la Tricolor.

El talento de Ecuador que convenció a Gallardo

Entre los motivos que despertaron el interés del entrenador aparece el potencial del plantel ecuatoriano. Gallardo destacó especialmente la combinación entre futbolistas jóvenes y jugadores con experiencia en equipos importantes.

«Se da un poco de todo: la buena generación de futbolistas que tienen, jugadores jóvenes con talento, con presencia en equipos importantes, otros con potencial enorme», describió.

Entre los nombres más destacados aparecen Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Nilson Angulo, Pervis Estupiñán y Willian Pacho. También volverá a encontrarse con Kendry Páez, a quien dirigió durante su etapa en River.

«Hay un entusiasmo general, más allá de algunas expresiones que escuché de los futbolistas en esta llegada», manifestó el entrenador.

Gallardo también se refirió a la expectativa que generó su llegada entre los hinchas ecuatorianos y a la posibilidad de iniciar una etapa que permita al seleccionado dar un paso adelante en su historia.

Gallardo pidió paciencia y habló del equipo que quiere construir

El entrenador evitó prometer resultados inmediatos y puso el foco en la construcción de un proceso. «Vamos despacio», pidió Gallardo, quien explicó que su intención es formar un equipo con el que el pueblo ecuatoriano pueda sentirse identificado.

«Tiene potencial para dar un paso más. Vamos a iniciar un proceso largo, esperemos, que sea con buen sentido, una buena estructura para que suceda», sostuvo. Su vínculo está previsto hasta el Mundial 2030, por lo que tendrá por delante un proceso de varios años al frente de Ecuador.

"VAMOS A INICIAR UN PROCESO LARGO", afirmó Marcelo Gallardo, el nuevo DT de Ecuador.



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El seleccionado viene de disputar los últimos procesos mundialistas y Gallardo valoró el recorrido que tuvo el equipo en las Eliminatorias, la Copa América y las distintas ediciones de la Copa del Mundo. Ahora, su primera prueba será durante una gira de amistosos por Asia.

Cuándo debuta Marcelo Gallardo con Ecuador

El debut oficial de Gallardo al frente de Ecuador está previsto para el 24 de septiembre ante Corea del Sur, en Suwon.

Luego, el seleccionado viajará a Japón para disputar un cuadrangular amistoso. El 1 de octubre enfrentará al combinado local y cerrará su participación el 5 frente a Panamá o Nueva Zelanda, según el resultado del otro encuentro.

Con información de ESPN