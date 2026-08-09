Turismo Pista: Mariano Werner no defraudó a Marco Flores en la «Carrera de los 300 pilotos»

La exclusión en la final de titulares complicó las chances del bicampeón de TC en la última final de la fecha.

El entrerriano Mariano Werner le devolvió la confianza al cipoleño Marco Flores y obtuvo el mejor resultado para la región en la «Carrera de los 300 pilotos» de la Clase 3 del Turismo Pista disputada en San Nicolás y válida por la séptima fecha del campeonato.

A bordo del Toyota Etios del Cano Racing, Werner, bicampeón de TC, dio muestras de su calidad tras remontar desde el fondo de la grilla (37°) luego de la exclusión sufrida por Flores en la final de titulares (por maniobra peligrosa) y arribar en un más que meritorio 17° puesto en la carrera de invitados.

El piloto de Paraná arribó justo por delante del cordobés Juan Ángel Rosso, compañero de butaca de Luciano Farroni con el Peugeot 208 que alista el cipoleño Javier Moreiro, otra de las buenas actuaciones para nuestra región.

Previamente, el chubutense Farroni había sido 20° en la final de titulares, donde, lamentablemente, el de General Conesa, Mariano Lavayén, fue excluido por un toque, quedando con su Toyota Etios malherido. Dicha circunstancia no le permitió competir luego al bahiense Juan Pipkin, su piloto invitado.

El restante abanderado de la zona fue el neuquino Martín Alessi (Toyota Etios), quien no pudo completar el total de vueltas en su turno de carrera, tal como le ocurrió luego a su compatriota Camilo Echevarría, finalizando a dos vueltas de los líderes.

La victoria entre los titulares de la Clase 3 fue para el de Benito Juárez, Franco Fauret (Etios), mientras que la prueba central de los invitados se la adjudicó el riverense Germán Todino, con el Renault Clio del bonaerense Felipe Martini.

En la Clase 2, el allense Saúl Eidilstein (Ford KA) tuvo una destacada actuación en la competencia final de titulares, arribando en el 11° puesto y sumando buenos puntos para el campeonato. Luego, el viedmense Joaquín Ochoa, su compañero de butaca, completó la tarea entre los invitados con el 16° puesto.

Por su parte, el piloto viedmense Luciano Van Doorn (VW Up) cruzó la meta 21° en la competencia de titulares (el último que sumó puntos), al tiempo que Tomás Aramburu, el piloto tandilense con pasado en TN, completó los diez giros en el 27° lugar.

Finalmente, en la Clase 1, el cipoleño Matías Villalba quedó último en la clasificación final de los titulares, mientras que su compañero de conducción, el de Choele Choel Benjamín Zuain no largó y se quedó con las ganas de participar.

La próxima fecha de la especialidad se disputará el 4, 5 y 6 de septiembre, en el Autódromo de Termas de Río Hondo (Santiago del Estero).