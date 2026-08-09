Enner Valencia firmó su contrato en Boca: cuándo podría debutar

Enner Valencia ya firmó su contrato en Boca luego de pasar la revisión médica y está a disposición del Vasco Arruabarrena que espera darle rodaje pronto.

El ecuatoriano de 36 años selló su vínculo con el Xeneize hasta diciembre del 2027 y ya tuvo su primera práctica en el club a la par de su compañeros.

El delantero fue inscripto en la lista de la Copa Sudamericana para octavos de final pero no lo tendrán en cuenta para la ida de este martes ante Recoleta ya que es demasiado pronto.

El cuerpo técnico no lo apurará ya que viene de casi 40 días de inactividad. Su último partido fue el de 16avos de final del Mundial 2026 en el que Ecuador quedó afuera contra México, el 30 de junio.

Si responde bien en los entrenamientos podría sumar minutos en la vuelta ante Recoleta. Arruabarrena insistió por fichar un «9» por la lesión de Adam Bareiro. Miguel Merentiel no está cómodo en esa posición y Milton Giménez lleva un tiempo sin rendir a un buen nivel.

Valencia viene de meter 8 goles en 22 partidos en Pachuca de México. No tuvo un buen Mundial pero es el máximo goleador de la historia de la selección de Ecuador con 49 tantos.