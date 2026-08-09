Fuerte comunicado de FIFA en apoyo a Infantino: «Se quiere socavar su mandato»

La polémica entre la FIFA y UEFA sigue dando que hablar. Luego del proyecto fallido de Gianni Infantino de tratar de privatizar los derechos del Mundial, el ente internacional sacó un fuerte comunicado en el cual reafirmó al presidente y advirtió que no

En el comunicado compartido por la FIFA, señalaron que «no se facilitará ni tolerará ningún proceso vinculado con la elección de su presidente que sea incompatible con sus estatutos y con los procedimientos democráticos establecidos», sentenció.

Además, apuntó a los protagonistas que atacan al ente internacional de futbol: «Existe un esfuerzo coordinado y continuo para socavar a la FIFA y a su presidente«. Ese intento, añadió, se expresa «a través de acusaciones, insinuaciones o información errónea».

También resaltaron el trayecto de Infantino hasta llegar a su puesto actual: «Fue elegido democráticamente por las federaciones miembro de la FIFA y continúa ejerciendo su mandato. Ha dedicado más de 30 años de su vida profesional al fútbol europeo y mundial, contribuyendo a cambios significativos en el juego».

Para cerrar, advirtió que la FIFA apoya la democracia, pero advirtió que «el escrutinio no es una licencia para distorsionar hechos, amplificar alegaciones no fundamentadas o fabricar distracciones diseñadas para socavar el progreso».

La presidencia de Infantino comenzó en 2016 luego de un trabajo extenso realizado en UEFA. Su mandato podría llegar a su fin en marzo de 2027, cuando se lleven a cabo las elecciones a presidente en el Congreso que se realizará en Marruecos y podría ser el fin de su etapa.

Con el apoyo de la CONMEBOL y CAF, el dirigente suizo busca resistir a los ataques de la UEFA, que ya se plantó y advirtió que no participará en competencias organizadas por FIFA hasta que el proyecto de FIFA Forward Enterprise esté cancelado definitivamente.