Masters 1000: Tirante no pudo con Tien, pero se llevó muchas cosas buenas de Montreal

(AP). El argentino subirá en el ranking y quedará como el cuarto mejor del país.

Más allá del lamento, el platense Thiago Tirante se llevó una gran semana de tenis del Masters 1000 de Montreal (Canadá), uno de los certámenes preparatorios hacia el US Open, cuarto y último torneo grande de la temporada.

El actual 66°, único argentino con vida en la Rogers Cup, luchó pero no pudo ante el jugador zurdo estadounidense Learner Tien, 19° del planeta, quien lo venció por un doble 6-4, en una hora y casi cincuenta minutos de partido.

Tirante, por segunda vez entre los 16 mejores de un certamen de Masters 1000, comenzó con todo, quebrando el saque de su rival y haciendo gala de su servicio potente. Pero el paso del juego lo mostró impreciso desde el saque y errático desde el fondo.

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Tien reaches his 2nd Masters 1000 QF after defeating Tirante 6-4 6-4!#NBO26 pic.twitter.com/OMPbQHP1S5 — Tennis TV (@TennisTV) August 9, 2026

Ello potenció al zurdo californiano de 20 años, que recuperó el break y niveló el marcador en el cuarto juego del primer set, hasta finalmente poder quebrar otra vez en el noveno juego y cerrar con su servicio el 6-4 inicial.

El estadounidense siguió dominando en el comienzo de la segunda manga, tomando rápida ventaja de 2-0 sobre el argentino y encaminándose, hasta ese momento, a una cómoda victoria. Pero Tirante reaccionó en el noveno juego (salvó dos match points), quebró y se puso 4-5 con su saque, poniéndole suspenso al cierre de ese parcial.

Sin embargo, el argentino estuvo errático en el siguiente juego de servicio. Rápidamente se encontró sacando 0-40, y aunque remontó y sirvió 30-40, una derecha en la red decretó su derrota por 6-4 y 6-4.

Viendo el vaso medio lleno, Tirante se llevó los puntos necesarios para, desde mañana, ubicarse en el 49° del ranking mundial (su mejor posición histórica) y quedar como la cuarta mejor raqueta argentina del escalafón ATP; estadística que, además del buen juego mostrado, lo postulan como candidato a jugar la Copa Davis con Argentina en el Ruca Che de Neuquén.

Tiens, en tanto, emuló su participación más destacada en un Masters 1000, después de alcanzar los cuartos de final en Indian Wells 2026, y ahora se verá las caras con el español Daniel Mérida (63°) en los cuartos de final.