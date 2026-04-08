Lisandro Martínez se recuperó de la lesión y vuelve a estar disponible en Manchester United

Lisandro Martínez recibió el alta médica y volvió a estar a disposición de Manchester United luego de superar una molestia en el sóleo de la pierna izquierda. El zaguero argentino se reincorporó a los entrenamientos tras varias semanas de recuperación y podría reaparecer en la próxima fecha de la Premier League.

El campeón del mundo estuvo ausente durante cinco encuentros, en los que el equipo inglés enfrentó a Everton (1-0), Crystal Palace (2-1), Newcastle (2-1), Aston Villa (3-1) y Bournemouth (2-2).

Además, tampoco formó parte de los amistosos de la Selección Argentina ante Mauritania y Zambia durante la última doble fecha FIFA aunque no sumó minutos en la consideración del entrenador para cuidarlo y no acelerar su recuperación en un momento clave de la temporada.

Lisandro Martínez apunta a sumar minutos y meterse en la lista del Mundial

Si bien la lesión no fue de gravedad, el cuerpo médico recomendó frenar su actividad para evitar una recaída. Tras completar la recuperación, el defensor ya trabaja bajo las órdenes de Michael Carrick y podría tener minutos el próximo lunes frente a Leeds United en Old Trafford en un partido clave para las aspiraciones del equipo.

La vuelta del central representa una noticia positiva también para la Selección Argentina, que sigue de cerca su evolución física. Lionel Scaloni lo considera una pieza importante en la estructura del equipo y su objetivo será recuperar continuidad para llegar en plenitud al Mundial 2026 y solucionar el problema del acompañante de Cristian Romero que todavía no está claro a poco tiempo de la Copa del mundo.

El defensor buscará sumar rodaje en el tramo final de la temporada europea para consolidarse nuevamente como titular y mantener su lugar dentro de la consideración del cuerpo técnico argentino de cara a la cita mundialista.