El duro análisis de Coudet tras el debut de River y su crítica a las canchas sudamericanas: «El plan se derrumbó»

El estreno de River Plate en la Copa Sudamericana no fue el que Eduardo Coudet planificó durante la semana. El Millonario jugó casi todo el partido con un jugador menos y rescató un empate ante Blooming. En conferencia de prensa, Chacho fue autocrítico aunque valoró la obtención de un punto.

Tras el encuentro, el DT millonario no ocultó su fastidio por las circunstancias, aunque valoró la entrega de sus dirigidos. «La verdad que la expulsión tan rápida modifica todo. Teníamos la intención de subir las líneas y ahogar la salida, pero la ecuación cambió por completo», explicó.

A pesar de rescatar un punto en una condición de visitante, Coudet fue tajante respecto a su nivel de exigencia. “No me voy conforme. Empatando no me voy conforme”. El entrenador subrayó que, además de la inferioridad numérica, el mal estado del campo de juego fue un factor determinante. «Estaba difícil para jugar ahí. No son excusas, nos tenemos que adaptar, pero disputar estos partidos con un hombre menos es muy complejo».

"FUE UN PARTIDO MUY ACCIDENTADO, DE PRINCIPIO A FIN"



El Chacho Coudet explicó cada uno de los cambios que hizo en el empate de River con Blooming por CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS.#DSPORTSNoticiasNite pic.twitter.com/xPiKN7JPHs — DSPORTS (@DSports) April 9, 2026

La roja de Martínez Quarta forzó un movimiento en el banco que los hinchas esperaban hace tiempo. Ante la necesidad de rearmar la zaga, Germán Pezzella ingresó al campo de juego y volvió a las canchas tras siete meses de inactividad por lesión. Si bien el defensor debió ser reemplazado en el segundo tiempo por el desgaste lógico, su retorno es la mejor noticia para un River que deberá afrontar una doble competencia exigente.

EL CHACHO COUDET DETALLÓ LOS AJUSTES TÁCTICOS QUE REALIZÓ DEBIDO A LA TEMPRANA EXPULSIÓN DE MARTÍNEZ QUARTA



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Además, el estratega fue consultado sobre la falta de minutos de Kendry Páez, quien volvió a quedar en el banco. Así lo explicó: “No pasa nada, traté de buscar más juego y sostener desde la parte física. En algún momento lo voy a utilizar. Sus características son más de un volante o media punta, ya lo vamos a necesitar. Hoy necesitábamos de un Juan Cruz de ocho más clásico, pero Kendry no deja de tener 18 años. Son muy jovencitos y tenemos que trabajar, son buenos jugadores y vamos a necesitar de todos en la seguidilla”.

Respecto de las diferencias que encontró entre el fútbol europeo y el sudamericano, agregó: “La diferencia más grande que sentí es la cancha. En España vas y jugás y las canchas están en iguales condiciones en todos lados. Acá no, hay que adaptarse. Venís a canchas que son muy lentas, desparejas, mucho barro como hoy. Hay que adaptarse a lo que te toca y con la obligación de ganar”.

Consultado sobre la seguidilla de partidos, Chacho adelantó que el equipo sentirá el impacto del esfuerzo realizado en Bolivia. «Nos vamos a ver obligados a rotar en algún momento. La intención de repetir el equipo era para sostener lo que veníamos haciendo, pero ahora el desgaste fue doble», concluyó el estratega.