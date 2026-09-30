Un cuatro veces campeón del mundo apoyó a Franco Colapinto tras el episodio de Bakú

El alemán se retiró de la F1 en 2022, pero sigue bien de cerca la actividad de la máxima.

Sigue llegando banca para el argentino Franco Colapinto tras el incidente provocado en Bakú el pasado sábado, que tanto revuelo causó en el mundo de la Fórmula 1 y las benditas redes sociales, tan destructivas por estos días.

En ese ir y venir de declaraciones, uno de los que elevó la voz y se refirió al error del piloto de Alpine en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 fue nada menos que el alemán Sebastian Vettel, cuatro veces campeón de la máxima, retirado de la competición desde 2022.

El teutón puso el foco en las características del circuito de Bakú. Para el tetracampeón mundial con Red Bull, las calles estrechas del trazado ofrecen muy poco margen para corregir un error, especialmente al momento de frenar.

Con neumáticos fríos, el argentino llegó pasado a la primera curva durante la reanudación de la carrera y terminó golpeando a su compañero de Alpine, Pierre Gasly, dejando a ambos monoplazas, y al McLaren del inglés Lando Norris, fuera de competencia.

“Cuando mirás una carrera como la de Bakú y recordás lo intensa que es, especialmente todos los sectores de calles angostas, en la parte del circuito que atraviesa el casco antiguo, te das cuenta de lo poco que hace falta para cometer un error como el que quizás cometió Franco al calcular mal la frenada para la curva 1”, señaló en declaraciones a la BBC.

Y agregó: “es una carrera bastante implacable, pero también lo es en clasificación”, sostuvo durante su participación en el podcast F1 Chequered Flag.

Aunque retirado profesionalmente de la conducción, Vettel, piloto activo desde 2007 hasta 2022, explicó que sigue de cerca la actividad de la Fórmula 1 y que mantiene contacto con varios integrantes de la categoría.

“Sigo todas las carreras y mantengo el contacto con la mayoría de los pilotos. Obviamente, hay algunos contra los que nunca corrí, pero los conozco de las categorías junior, mientras que con otros competí durante mucho tiempo y todavía siguen en la categoría, así que es muy fácil”, concluyó.