Weretilneck firmó un acuerdo con una universidad francesa para planificar el desarrollo de Río Negro

El gobernador Alberto Weretilneck firmó un acuerdo de cooperación con el IAE Paris-Sorbonne con el objetivo de sumar planificación al crecimiento de las ciudades de Río Negro. La iniciativa busca anticipar las demandas de infraestructura, servicios y movilidad que ya comenzaron a generar las nuevas inversiones energéticas en la región.

La firma se llevó a cabo durante la visita del mandatario provincial a París, donde participa de la Argentina Week al frente de una agenda enfocada en inversiones, energía e infraestructura. El convenio incorpora la experiencia de esta institución académica de alcance internacional al trabajo coordinado que la Provincia mantiene de manera permanente junto a universidades nacionales.

“Estamos convencidos de que esta cooperación nos va a garantizar credibilidad y que, a través de la investigación, el intercambio de experiencias y las propuestas que llevemos adelante, vamos a encontrar respuestas a muchos de los desafíos que hoy tenemos en Río Negro”, destacó Weretilneck.

Los ejes en la conectividad, el Tren del Valle y la Ruta 22

El acuerdo vincula a Río Negro con la Cátedra ETI (Emprendimiento, Territorio e Innovación) del IAE Paris-Sorbonne para desarrollar investigaciones conjuntas, asistencias técnicas, capacitaciones y publicaciones.

La primera aplicación concreta de este trabajo estará enfocada en el corredor del Alto Valle. Las acciones tomarán como ejes la conectividad entre las localidades, el Tren del Valle y el ordenamiento de la Ruta 22, incorporando metodologías internacionales de movilidad urbana. La iniciativa cobra relevancia estratégica luego de que Weretilneck asumiera la responsabilidad de gestionar de forma provincial tanto el Tren del Valle como las rutas nacionales 22 y 151.

El proyecto contempla la participación de Carlos Moreno, director científico de la Cátedra ETI y creador del concepto de la “ciudad de los 15 minutos”, quien impulsará la aplicación de experiencias de cercanía y proximidad para reducir tiempos de traslado en la zona. “Las mejores experiencias del mundo en ciudades de cercanía las vamos a tratar de aplicar en el Alto Valle”, señaló el Gobernador.

La delegación francesa contó con la participación del enviado especial del Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores para Ciudades Sostenibles y Transportes, Gérard Wolf; la directora general del IAE Paris-Sorbonne, Nil Toulouse; la secretaria general, Pascale Stankiewicz; el director de Investigación, Florent Noël; el director general de la Cátedra ETI, Didier Chabaud; el director científico, Carlos Moreno; y la directora ejecutiva, Catherine Gall.

Por la contraparte argentina estuvieron presentes la secretaria de Estado de Energía y Ambiente de Río Negro, Andrea Confini; el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe; el ministro de la Embajada Argentina en Francia, Pedro Negueloaetcheverry; y la asesora de la sede diplomática, Sol Meritano.