Dictan prisión perpetua para los asesinos de Piovesan y Riquelme en Cutral Co

La Justicia neuquina fijó la pena máxima para los responsables del cruento ataque armado ocurrido en el barrio Nehuen Che. Durante la audiencia de cesura celebrada en la fecha, la jueza técnica Vanesa Macedo Font condenó a prisión perpetua a Carlos Andrés de la Vega y a Juan José Canihuan por el doble homicidio de Nicolás Piovesan y Junior Riquelme, cometido en la localidad de Cutral Co.

La resolución judicial hizo lugar de manera integral a la pretensión formulada por el Ministerio Público Fiscal. Durante la jornada, el fiscal jefe Gastón Liotard y el fiscal del caso Federico Cuneo solicitaron la pena de prisión perpetua para ambos imputados, argumentando que la declaración de responsabilidad emitida previamente por la ciudadanía y la calificación legal del hecho no contemplan otra escala penal posible.

Veredicto unánime del jurado popular

El trámite procesal había tenido un hito decisivo el pasado 14 de agosto, cuando un jurado popular declaró por unanimidad a De la Vega y Canihuan como autores penalmente responsables de los crímenes.

En aquella oportunidad, los doce ciudadanos del tribunal popular respaldaron la teoría del caso de la fiscalía y consideraron acreditado que el hecho fue cometido en calidad de coautores, con las agravantes de uso de arma de fuego y alevosía.

Un ataque a traición en la vía pública

La reconstrucción del hecho respaldada por las pruebas durante el debate oral determinó que el crimen ocurrió el 26 de agosto de 2025. Las víctimas, Nicolás Piovesan y Junior Riquelme, transitaban a bordo de una motocicleta por el barrio Nehuen Che cuando comenzaron a ser perseguidas por un automóvil Volkswagen Gol en el que se desplazaban los agresores.

Al llegar a la calle Rosembrok, De la Vega y Canihuan efectuaron una ráfaga de disparos con el objetivo de ejecutar a los motociclistas.

Durante el ataque Junior Riquelme cayó en la intersección con la calle Agrimensor Baka tras recibir dos impactos de bala, uno de los cuales le provocó una herida vascular fatal en la zona del cuello.

En tanto que Nicolás Piovesan continuó la marcha unos metros más hasta desplomarse tras recibir tres disparos por la espalda que le ocasionaron lesiones irreversibles en órganos vitales.

Con la imposición de la pena fijada por la jueza Macedo Font, el proceso de primera instancia concluye ratificando la sanción más severa del ordenamiento penal argentino para los dos condenados.