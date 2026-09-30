Video | se sacaban fotos con un arma en una plaza en Fernández Oro, los descubrió el 911 y cayeron detenidos

Una insólita situación fue detectada a través del sistema de videovigilancia del 911 RN Emergencias que llegó a desencadenar un operativo policial en la localidad de Fernández Oro. A través de las imágenes, los operadores advirtieron que un grupo de jóvenes se tomaba fotos con un arma en una plaza.

Todo se inició cuando un operador del Centro Inteligente de Seguridad observó a un conjunto de personas reunidas en una plaza ubicada en las inmediaciones de la calle Lavín, entre Los Andes y Tierra del Fuego.

El grupo estaba conformado por cuatro hombres y una mujer, quienes se encontraban junto a dos motocicletas. Ante esta maniobra, el centro de monitoreo alertó a la Comisaría 26°, que envió personal al lugar de manera inmediata.

De sacarse fotos a caer detenidos

Al arribar al lugar, los efectivos realizaron una primera requisa, pero no lograron localizar el armamento. En ese momento, las autoridades trasladaron a dos hombres a la unidad policial. Otros dos sujetos, que se retiraron minutos antes a bordo de una moto, regresaron a pie al sector poco después y también resultaron demorados y trasladados a la sede policial.

Debido a que entre las personas retenidas había dos menores de edad, las autoridades dieron intervención a la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

A partir de allí, la Fiscalía de turno inició una segunda etapa de investigación. La fiscal a cargo dispuso la apertura de un legajo por presunto abuso y tenencia ilegal de arma. Asimismo, solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad para reconstruir los movimientos de los involucrados y establecer los posibles lugares de ocultamiento de los elementos de interés.

Con los datos aportados por el análisis del material audiovisual, el Foro de Jueces de la IV Circunscripción Judicial autorizó una serie de allanamientos. Durante estos procedimientos, la Policía logró secuestrar el elemento buscado durante la intervención inicial: un revólver corto calibre 22 y diversas municiones del mismo calibre.

Como resultado final de las actuaciones, dos jóvenes de 19 y 21 años quedaron en calidad de detenidos. El procedimiento estuvo articulado entre el sistema de emergencias 911 RN Emergencias, la videovigilancia, el trabajo territorial de la Policía de Río Negro, el Ministerio Público Fiscal y la Justicia.