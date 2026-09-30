Argentina Week en París: el embajador argentino destacó la “dureza” de Figueroa para defender los recursos neuquinos

La presencia de los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, quedó retratada en una de las primeras imágenes de la Argentina Week que se desarrolla en París.

El elogio del embajador argentino en Francia a Rolando Figueroa

Ambos mandatarios participaron del cóctel inaugural junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Economía de Francia, Roland Lescure.

La fotografía cobró especial relevancia por la presencia de los gobernadores patagónicos en una agenda centrada en inversiones y oportunidades productivas.

Durante el encuentro, el embajador argentino en Francia destacó, además, la firmeza de Figueroa a la hora de defender los recursos de Neuquén. Con tono distendido, mencionó a Vaca Muerta y aseguró que, si apareciera algún recurso en el subsuelo de la Embajada, negociarían las licencias “con la dureza del querido Rolo Figueroa”.

El presidente Javier Milei participará este jueves del acto central de la Argentina Week en la sede de la OCDE, donde brindará un discurso. También mantendrá reuniones con gobernadores y empresarios y se encontrará con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo.

La agenda incluye actividades en la OCDE, la Agencia Internacional de la Energía y la Cámara de Comercio Internacional.