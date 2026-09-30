Neuquén recibirá en octubre los proyectos para regar 5.000 hectáreas con el agua de Vaca Muerta

El ministro de Economía, Guillermo Koenig y el secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud, detallaron los ejes del proyecto que busca fomentar el desarrollo de actividades productivas en la región de Vaca Muerta con el uso de sistemas de riego presurizado.

En diálogo con el ciclo Panorama Informativo de radio RÍO NEGRO, los funcionarios adelantaron que este miércoles recibirán las primeras presentaciones de los proyectos de las operadoras, las cuales tendrán tiempo hasta el 15 de octubre para formalizar sus propuestas.

De la pastura a otras opciones productivas

Koenig detalló que la iniciativa abarca «alrededor de 5.000 hectáreas potencialmente bajo riego, pero hay otro proyecto, quizás un poco más a mediano plazo, que es el Corredor del Viento«, ubicado en la zona de Picún Leufú y Piedra del Águila. Explicó, en el caso de la formación shale, que la primera etapa está orientada en el sector verde dentro de las áreas de producción de petróleo y gas.

La idea central es acelerar los tiempos para poder sembrar pasturas y que se «pueda cambiar la fisonomía del suelo rápido con algún sistema presurizado de riego«. Al respecto, explicó la importancia de cuidar el recurso del agua a través de sistemas hídricos más eficientes.

En la segunda etapa, comentó que las empresas estarán facultadas para impulsar futuros proyectos de fruticultura, olivares, frutos secos, horticultura bajo cubierta e incluso ganadería regenerativa. Indicó que el abanico de alternativas es amplio.

El ministro de Economía, Guillermo Koenig, y el secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud, detallaron los alcances del plan productivo para Vaca Muerta. Foto: Emiliano Ortiz.

El origen del agua y la relación con las operadoras

Uno de los puntos clave aclarados en el esquema de trabajo conjunto con las empresas de Vaca Muerta es hacer un uso optimizado del agua y promover actividades compatibles con el sector energético. Al respecto, se remarcó que el proyecto no contempla utilizar agua de recupero de la actividad hidrocarburífera para el riego.

Por el contrario, la iniciativa está estrictamente vinculada al uso de agua nueva proveniente de la zona cercana Rincón de los Sauces.

Respecto a este punto, el ministro contó que «las actividades extractivas de petróleo y gas no están tomando agua del Limay, están tomando agua del Neuquén y agua del río Colorado«, recursos que se transportan a través de acueductos desde dichos ríos hasta las áreas donde las compañías operan.

A través de un programa de acuerdos con las empresas, el dinero que estas destinen a realizar inversiones productivas podrá ser descontado de la tarifa del canon de agua, recientemente duplicado por parte de la Provincia, generando un incentivo directo para reconvertir parte de esa infraestructura en beneficio del sector agropecuario.

El ministro explicó que, en paralelo, ya se licitó el estudio de factibilidad para evaluar la puesta bajo riego de unas 54.000 hectáreas ubicadas entre Piedra del Águila y Picún Leufú correspondientes al proyecto del Corredor del Viento.