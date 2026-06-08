Un gigante de Europa quiere a Dibu Martínez para después del Mundial 2026

Dibu Martínez se está recuperando de su lesión y apunta a regresar para el estreno mundialista ante Argelia.

Emiliano «Dibu» Martínez es uno de los grandes ausentes en los amistosos preparatorios de la Selección Argentina. El arquero sufrió una fractura en el dedo anular de la mano derecha durante la entrada en calor de la final de la Europa League con Aston Villa, aunque llegaría sin inconvenientes al debut mundialista frente a Argelia.

En medio de su recuperación, un gigante de Europa posó sus ojos sobre el marplatense y ya inició contactos con el club inglés para conocer las condiciones de una posible transferencia. Se trata de Juventus, que tenía como principal objetivo a Alisson, de Liverpool, pero no logró avanzar en esas negociaciones.

Según informó Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases, la Vecchia Signora ya consultó el valor de la ficha y los detalles contractuales del Dibu. Además, reveló que, pese al elevado salario que percibe en Aston Villa, ese aspecto no representa un obstáculo para el conjunto italiano.

Por otro lado, otra de las alternativas que maneja el club más ganador del fútbol italiano es Guglielmo Vicario, actual arquero de Tottenham Hotspur.

Aún no se conoce la postura del marplatense. El campeón del mundo es uno de los máximos ídolos recientes de Aston Villa tras conquistar la primera Europa League de la historia del club y cortar una sequía internacional de casi 45 años. Además, lleva seis temporadas defendiendo el arco de los Villanos al más alto nivel.

La decisión no será sencilla. Mientras que Aston Villa disputará la próxima edición de la Champions League, Juventus no logró clasificarse al máximo certamen europeo y jugará la Europa League. Sin embargo, el prestigio histórico del conjunto de Turín y la posibilidad de asumir un nuevo desafío en uno de los clubes más importantes del continente también podrían pesar en la elección del arquero argentino.