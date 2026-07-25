Por qué los cocineros recomiendan agregar aceite de oliva al puré de papas y cómo hacerlo correctamente

Qué beneficios tiene agregar aceite de oliva al puré.

El puré de papas es una de las guarniciones más elegidas para acompañar milanesas, carnes y pollo. Aunque la receta tradicional suele incluir manteca y leche, muchos cocineros recomiendan incorporar aceite de oliva extra virgen para conseguir un resultado más cremoso y con un sabor diferente.

Además de modificar la textura y el gusto del plato, este cambio puede aportar beneficios nutricionales. El aceite de oliva contiene grasas monoinsaturadas y antioxidantes, componentes asociados a una alimentación equilibrada.

Qué beneficios tiene agregar aceite de oliva al puré

Uno de los principales aportes del aceite de oliva es que ayuda a emulsionar la mezcla y permite obtener una textura más suave, sedosa y cremosa.

Cuando se utiliza aceite de oliva extra virgen, también se suma su aroma y sabor característicos, que pueden darle mayor intensidad al puré.

Otra opción consiste en reemplazar parte o toda la manteca por aceite de oliva. De esta manera, se reduce la cantidad de grasas animales y se incorporan grasas monoinsaturadas, sin resignar untuosidad ni sabor.

Cómo incorporar el aceite de oliva al puré

Para obtener una buena textura, es importante incorporar el aceite de oliva de manera gradual y trabajar con las papas todavía calientes.

Herví las papas hasta que estén bien tiernas. Escurrilas y pisalas mientras aún están calientes. Agregá el aceite de oliva de a poco mientras mezclás constantemente. Si buscás una preparación más cremosa, incorporá leche caliente o un poco de caldo. Condimentá con sal y, si querés, agregá pimienta o nuez moscada.

La cantidad recomendada suele ser de dos a cuatro cucharadas de aceite de oliva extra virgen por cada kilo de papas, aunque la proporción puede ajustarse según el gusto y la textura deseada.