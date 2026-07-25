Milei hablará este domingo en la Rural con poca expectativa de anuncios

El presidente Javier Milei hablará este domingo en el acto central de la Exposición Rural de Palermo, en una jornada marcada por la baja expectativa de anuncios y por la atención puesta en las posibles definiciones sobre los derechos de exportación.

El tradicional acto se realizará en un día inusual, ya que habitualmente tiene lugar los sábados. El cambio se produjo debido al viaje de Milei a Brasil para respaldar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

Antes de los discursos se realizará el desfile de los grandes campeones de las distintas razas, maquinaria agrícola, carruajes y delegaciones tradicionalistas.

Aunque suele ser conocida como la apertura de la Rural, la ceremonia representa en realidad el cierre institucional de la exposición. Durante el acto, el presidente de la Sociedad Rural Argentina suele realizar un balance del último año, repasar las medidas adoptadas por el Gobierno, plantear los reclamos pendientes del sector y transmitir sus expectativas para los próximos meses.

Luego será el turno del jefe de Estado, quien habitualmente utiliza la tribuna de Palermo para responder a los planteos del campo y realizar anuncios o transmitir definiciones vinculadas con el sector agropecuario.

Baja expectativa por anuncios

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que no se esperan grandes anuncios durante el discurso presidencial y enfrió las posibilidades de una reducción inmediata de las retenciones.

“Los grandes anuncios ya se hicieron”, señaló el funcionario.

Sin embargo, algunos sectores del campo mantienen expectativas de que el Gobierno pueda avanzar con una reducción de los derechos de exportación que todavía se aplican a determinados productos.

Una de las medidas reclamadas es la eliminación del 5% de retenciones que aún paga la carne vacuna de novillo. La decisión tendría un costo fiscal estimado en alrededor de US$130 millones durante este año.

También existe expectativa en torno a los derechos de exportación sobre los granos, el segmento de mayor peso económico dentro del sector agropecuario.

En mayo, el Gobierno anunció una reducción de las retenciones al trigo y la cebada, además de una baja gradual a partir de enero próximo para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo.

Aunque el cronograma ya fue establecido, algunos sectores ruralistas consideran que Milei podría aprovechar el escenario de la Rural para anticipar o acelerar alguna de esas reducciones.

La presencia de Villarruel, otra incógnita

Otro de los puntos de atención estará en el palco oficial, donde podría estar presente la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La dirigente mantiene un distanciamiento político con Milei y el año pasado no participó del acto central de la exposición.

La presencia de ambos en el mismo escenario sería seguida de cerca en medio de las diferencias que mantienen dentro del oficialismo.

El año pasado, Milei llegó al acto inaugural a bordo de una camioneta, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro Caputo, en medio de una fuerte ovación.

La edición actual de la exposición se desarrolla además en un contexto favorable para la ganadería, con valores históricamente elevados para la hacienda y una fuerte presencia de reproductores de las principales razas bovinas y equinas.

Con información de N.A