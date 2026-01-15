Un gigante de Europa quiere a Enzo Fernández: ¿Se va del Chelsea?

En las últimas horas, se conoció que Enzo Fernández interesa en un gigante del futbol europeo. Según el medio francés L’Équipe, el futbolista de la Selección Argentina suena fuerte para reforzar al Paris Saint Germain. Así lo anticipó este jueves: «El PSG ha identificado a Enzo Fernández como un objetivo potencial, pero no se espera que lo fiche este invierno«.

El equipo de Luis Enrique no atraviesa un buen momento en esta parte del año, y ya piensa cómo reforzar la mitad de la cancha para la próxima temporada. Allí, aparece el nombre de Enzo como una posible alternativa.

A pesar de que todavía no es oficial, el rumor sobre un posible traspaso en el mercado de pases de mitad de año hace cada vez más ruido. Desde el actual campeón de Champions estarían dispuestos a desembolsar una suma cercana a los 150 millones de dólares para quedarse con el argentino.

Además, desde Europa aseguran que no cayó para nada bien en el argentino la destitución de Enzo Maresca, técnico con el cual había conseguido hace unos meses el Mundial de Clubes. Según L’Équipe, este podría ser un punto clave para su salida del Chelsea.

Aunque, desde el reconocido medio francés, señalaron que el jugador argentino no tiene una buena reputación en Francia. «Su imagen quedó dañada por un video durante los festejos del título de Argentina en la Copa América 2024 en el que se escuchaba un cántico con connotaciones racistas y referencias burlonas a los orígenes africanos de algunos jugadores de Selección francesa».

Desde Inglaterra aseguran que no ven posible una futura venta, a pesar de la gran oferta del club parisino. Enzo es una figura clave en el armado de Liam Rosenior, nuevo DT de los Blues, además del liderazgo y experiencia del campeón del mundo.

El futbolista de 24 años tiene contrato con el club londinense hasta diciembre de 2032. Por este motivo, si se realizara un traspaso sería por un monto alto, lo cual no sería una imposibilidad para un PSG que cuenta con fondos qataríes.