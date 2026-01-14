Garnacho metió dos goles pero Chelsea perdió con Arsenal en la Copa de la Liga

Garnacho metió los dos goles del Chelsea en la derrota 3 a 2 con Arsenal. (Foto: AP)

Alejandro Garnacho tuvo un ingreso soñado en la derrota de Chelsea 3 a 2 ante Arsenal. El argentino metió los dos goles de su equipo que, a pesar de la caída, quedó vivo en la serie de cara a la vuelta.

Arsenal se puso 2 a 0 arriba al aprovechar la floja tarea del arquero rival, Robert Sánchez que tuvo responsabilidad en los goles de Ben White y Victor Gyokeres.

Garnacho ingresó a los 8 minutos del segundo tiempo y a los 12′ descontó al entrar solo por el segundo palo. Arsenal se puso 3-1 con un tanto de Martín Zubimendi pero el argentino volvió a aparecer para el 2-3 sobre el final.

El partido de vuelta será el 3 de febrero. En la otra semifinal, Manchester City le ganó 2 a 0 la ida a Newcastle con goles de Antoine Semenyo y Rayan Cherki.

Este fue el segundo partido del nuevo DT del Chelsea, Liam Rosenior. Enzo Fernández fue titular y jugó más retrasado como uno de los volantes centrales.