Un neuquino en Interlagos: Juan Cruz Benvenuti subió al podio en una prueba de resistencia

Juan Cruz Benvenuti se destacó y subió al podio en una competencia de resistencia que se disputó en el mítico trazado de Interlagos. Junto a su compañero Robbi Pérez ganaron en la categoría P2 y fueron terceros en la general de las «2 horas de Interlagos».

El neuquino se integró al equipo Tech Force Racing para manejar una Sigma G5 de la categoría P2 del Sport Prototipo brasilero, en una competencia válida por la quinta y última fecha de la Road to 1000 Milhas, certamen que se cierra con el GP Cidade de SP 1000 Milhas, que se llevará a cabo el próximo 25 de enero.

El piloto de Villa La Angostura conformó dupla con el brasileño Pérez. El hombre del Turismo Carretera clavó los relojes en 1:34.262 para quedarse con lo mejor de la clasificación y junto a su coequiper dominaron buena parte de la prueba, pero no pudieron llevarse la general, por lo que se conformaron con la tercera colocación, mientras que se impusieron en la divisional P2.

El neuquino corrió en el mítico circuito de San Pablo. (Gentileza)

Recuperar protagonismo en el TC

Juan Cruz Benvenuti viene de una temporada muy irregular en el Turismo Carretera y buscará revertir la situación en el próximo certamen. Durante el 2025, sufrió con los abandonos y después pasó al equipo Canning Motorsport con la mirada puesta en el 2026, para recuperar algo de terreno. De todos modos, nunca estuvo cerca de los puestos para la Copa de Oro y finalizó en el puesto 49, con 45 unidades.