Central Puerto avanza con el trámite CENCH para explotar sus bloques en Vaca Muerta

Central Puerto adquirió en abril de 2026 Patagonia Energy S.A., titular de las concesiones de Aguada del Chivato y Aguada Bocarey, por US$50 millones. Foto gentileza.

Central Puerto dio un nuevo paso para ingresar al desarrollo de hidrocarburos de Vaca Muerta. La compañía presentó el borrador técnico correspondiente al trámite para obtener una Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos (CENCH), requisito provincial para avanzar con la explotación de recursos no convencionales en la formación neuquina.

La CENCH es el mecanismo mediante el cual la provincia habilita la explotación de hidrocarburos no convencionales. Para Central Puerto, su aprobación será necesaria para pasar de la etapa administrativa y técnica al desarrollo efectivo de los bloques, que contempla posteriormente actividades como la perforación y la producción.

El proceso se inició luego de que la empresa concretara, en abril de 2026, la adquisición de Patagonia Energy S.A., firma que era titular de las concesiones de los bloques Aguada del Chivato y Aguada Bocarey, ubicados en la cuenca neuquina. La operación tuvo un valor total de US$50 millones.

El CEO de Central Puerto, Fernando Bonnet, explicó durante la conferencia con analistas correspondiente al segundo trimestre cuál es la situación actual del proceso. “En abril, cerramos la adquisición de los bloques de petróleo y gas. Por ahora, estamos llevando a cabo la debida diligencia técnica previa a la CENCH”, señaló el ejecutivo, según informó eolmedia.

De esta manera, la presentación del borrador técnico representa una instancia dentro del proceso y no implica todavía la aprobación definitiva de la concesión. La compañía deberá completar la evaluación técnica antes de que la Provincia de Neuquén determine el avance del trámite.

El desembarco en Vaca Muerta representa además una nueva etapa para Central Puerto, una compañía cuya actividad estuvo históricamente concentrada en la generación eléctrica.

En paralelo con el avance administrativo, la empresa trabaja en la conformación del equipo que estará a cargo de la actividad hidrocarburífera.

La estrategia sobre Aguada del Chivato y Aguada Bocarey apunta inicialmente a reducir la incertidumbre asociada a los recursos antes de comprometer inversiones de mayor escala. En ese marco, la compañía plantea la necesidad de “des-riskear” los activos, es decir, avanzar en el conocimiento técnico y geológico de la zona para disminuir los riesgos antes de definir el desarrollo.

La presentación del borrador técnico constituye así uno de los primeros pasos concretos de Central Puerto para avanzar sobre sus activos petroleros y gasíferos en Vaca Muerta.