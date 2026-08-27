Malvinas, soberanía y la historia de un documento recuperado 40 años después: Edgardo Esteban llega a Neuquén

Edgardo Esteban tenía 19 años cuando conoció la guerra y la muerte en las islas Malvinas. Más de cuatro décadas después, el periodista y escritor aún busca palabras para transformar aquella experiencia en memoria colectiva. Sus libros «La última batalla» y «Hasta aquí llegué» narran dos formas de resiliencia. «La escritura me sirve para exorcizar mis fantasmas, escupir mi dolor de la guerra y vivir la vida», afirmó en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Esteban presentará ambas obras este jueves 27 de agosto, a las 18.30, en el Auditorio CALF, ubicado en Mitre 659 de Neuquén capital. Lo acompañará Aldo Leiva, excombatiente chaqueño, cuatro veces intendente de General José de San Martín y primer veterano de Malvinas que llegó a la Cámara de Diputados de la Nación. La actividad es con entrada libre y gratuita.

La visita coincide con una renovada reivindicación de las islas, tras el partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026. «En ese trapo hay un país, hay una juventud y hay un transitar con Malvinas que va mucho más allá de lo político. Ojalá los gobiernos entiendan que Malvinas tiene que ser una cuestión de Estado, porque es transversal y nos pertenece a todas y todos los argentinos», sostuvo.

Una cédula que volvió después de 40 años

«La última batalla», el séptimo libro de Esteban, nació a partir de la recuperación de su cédula militar. Un oficial británico se la había quitado el 16 de junio de 1982, cuando permanecía como prisionero de guerra en el buque Canberra. El 1 de noviembre de 2020, una periodista cordobesa le avisó que el documento estaba en un remate del Reino Unido.

«Ahí me generó una gran angustia. Yo era director del Museo Nacional de Malvinas, en medio de la pandemia, y me acuerdo que mi familia y mi amigo León Gieco me decían: ‘No te vas a calentar por un cartoncito con una foto’. Se agarraban la cabeza porque ya me conocen y yo dije: ‘Sí, la voy a recuperar'», relató Esteban.

La búsqueda se extendió durante más de dos años e incluyó reclamos ante la Cancillería, la Embajada argentina y las autoridades británicas, con el apoyo del abogado Federico Cincotta. Así dieron con el documento que fue restituido junto con 44 fotografías tomadas por un soldado argentino, de quien intentan descubrir su identidad.

La cédula pasó luego por las manos del papa Francisco, que la bendijo el 7 de diciembre de 2022 durante una audiencia en Santa Marta.

«El año pasado vuelvo a las Islas con mi hijo y ahí cierro el círculo de la historia de la cédula militar, volviendo con ella a las Islas Malvinas. Fue una experiencia increíble con mi hijo, poder recorrer los campos de batalla, mi pozo de zorro y el cementerio. Después, Facu, con mucha inteligencia, me dijo: ‘Papá, no todo es barro’. Ahí aprendí también a recorrer las islas y ver los pingüinos. Nos bañamos dos veces en el mar, con mucho frío, pero con sus abrazos», contó Esteban.

«La batalla final» y «Hasta aquí llegué», las dos últimas obras de Esteban

El libro combina hechos reales, archivos y ficción. La novela reconstruye la batalla final de Puerto Argentino, el cautiverio y la vida dentro del Canberra, pero suma a Sir Bernard Russell, un coleccionista británico de trofeos de guerra que establece un vínculo obsesivo con la cédula. Ese personaje representa al hombre que la compró y se resistió a devolverla.

La obra dialoga con «Iluminados por el fuego», el testimonio que Esteban publicó en 1993 y que Tristán Bauer llevó al cine en 2005. Aquel relato reflejó la mirada de «un joven atravesado por el trauma, los suicidios de sus compañeros y el silencio de una sociedad que no asumía la derrota».

El nuevo libro parte de la experiencia del mismo hombre, pero desde la vejez, el sostén familiar y una conciencia distinta sobre el paso del tiempo. «A los 18 o 19 años no pensás en la muerte. Hoy, 45 años después, la muerte está próxima», señaló.

«Hasta aquí llegué» completa esa reflexión desde la vida de otro excombatiente. Relata la historia de Aldo Leiva, un hombre que se «planteó el suicidio después de Malvinas, por la depresión y la angustia, porque no había comida».

«Creyó que la política era el camino para reconstruir soberanía y mirar la Argentina desde lo que significa esa pertenencia», destacó y enfatizó: «Es una verdadera historia de resiliencia: cómo te reinventás y cómo marcás referencias para las generaciones nuevas y para nuestros propios compañeros de Malvinas».

Leiva y Esteban, juntos en Malvinas (Gentileza)

Más allá de Malvinas: la defensa por la soberanía argentina

Para el escritor, el reclamo por las islas también pasa por la protección integral del territorio y sus recursos. Relacionó la fuerza de ese sentimiento colectivo, tras el partido entre Argentina e Inglaterra, con el rechazo de la modificación de la Ley de Tierras. «El Congreso tuvo que entender que no podían regalar nuestras tierras», afirmó.

Esa defensa por la soberanía lo lleva a presentar su libro en el auditorio de CALF, en medio de la controversia entre la cooperativa neuquina y la embajada de los Estados Unidos por la alianza con la empresa china Huawei. «Hay que acompañar a CALF a partir de lo que pasó con el embajador. No podemos permitir el avasallamiento de nuestro territorio ni de la potestad que tenemos los argentinos», remarcó.

Y agregó: «Malvinas es defender Lago Escondido, el acuífero Guaraní, el litio, la Antártida y nuestro mar austral. También es repudiar la base militar que está en nuestras islas».

Una presentación con entrada gratuita en Neuquén

Los excombatientes, Edgardo Esteban y Aldo Leiva, compartirán la presentación de «La última batalla» y «Hasta aquí llegué» este jueves 27 de agosto, a las 18.30, en el Auditorio CALF de Mitre 659. Durante el encuentro, el autor mostrará la cédula militar que recuperó cuatro décadas después de la guerra. El acceso será libre y gratuito.

La actividad propondrá un diálogo sobre literatura, memoria, posguerra, resiliencia y soberanía. «Pueden pasar cinco, cincuenta o quinientos años, pero no vamos a claudicar en el sueño de ver flamear la celeste y blanca en nuestras islas», enfatizó Esteban.