Actividad petrolera en Islas Malvinas: Navitas y Rockhopper incorporan un segundo buque para la explotación offshore

El objetivo de esta incorporación es acelerar y expandir el desarrollo del yacimiento situado en la Cuenca Malvinas Norte. Foto: gentileza.

Siguen los avances para el inminente desarrollo del yacimiento Sea Lion, en la zona donde el Reino Unido ejerce su ocupación sobre las Islas Malvinas. La compañía israelí Navitas Petroleum formalizó la adquisición de una segunda unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO, por sus siglas en inglés), OSX-1, por un valor de 125 millones de dólares.

La compra fue confirmada por su socia en el proyecto, la petrolera británica Rockhopper Exploration plc, a través de un comunicado oficial. El objetivo de esta incorporación es acelerar y expandir el desarrollo del yacimiento situado en la Cuenca Malvinas Norte. De esta manera, se sumará al FPSO Aoka Mizu, que tiene una capacidad de producción de 55.000 barriles diarios.

La adquisición de OSX-1 por Navitas había sido acordada previamente mediante la firma de un memorando de entendimiento (MOU), en búsqueda de ampliar la capacidad de producción del proyecto a 125.000 barriles diarios adicionales, de los cuales 43.750 corresponderán a Rockhopper.

Si se suman ambas unidades, la capacidad productiva en la cuenca podría aumentar a un total de 180.000 barriles por día. El inicio de las obras de perforación y finalización está programado para principios de 2027, con la meta de comenzar la producción comercial para el primer semestre de 2028.

El cronograma de la actividad petrolera en Malvinas

La medida es parte de la estrategia de la firma para acelerar el desarrollo de Sea Lion. Dentro de su cronograma, en la fase 1 del Área de Desarrollo Norte (NDA), se contempla que la fecha para la extracción del primer barril de petróleo comercial sea a principios de 2028.

Mientras tanto, esta etapa incluye el acondicionamiento del muelle y la base en tierra, a la espera de la plataforma marina de perforación en 2027. Aoka Mizu ya fue desconectado de su localización previa, y navega rumbo a un astillero del sudeste asiático para su reacondicionamiento.

El plan establecido por Navitas es que el OSX-1 se utilice para desarrollar los recursos en el Área de Desarrollo Central (CDA) del yacimiento, acelerando de esa manera la producción de estos barriles.

El programa de trabajo incluye el despliegue de OSX-1 para la perforación de 38 pozos offshore (20 pozos en la primera fase y 18 en la segunda). La firma israelí prevé presentar el Plan de Desarrollo al gobierno de las Islas Malvinas para su aprobación y tomar una Decisión Final de Inversión (FID) en 2028, con el objetivo de comenzar la extracción de crudo a finales de 2030.

La conexión del bloque PL001 con Sea Lion

En julio, Navitas anunció la adquisición del 65% del bloque PL001, ubicado junto al yacimiento Sea Lion, con el objetivo de conectar ambos desarrollos mediante tuberías submarinas y de esa manera optimizar su explotación.

En la descripción del proyecto, destacó que el bloque se encuentra a una «distancia razonable para la conexión» con Sea Lion y anticipó que el desarrollo buscará aprovechar las sinergias entre ambos activos. El plan contempla la utilización de tuberías y umbilicales submarinos para vincular los futuros pozos con la infraestructura flotante que se instalará en Sea Lion, lo que permitiría reducir costos de inversión y acelerar el desarrollo del proyecto.

La empresa reconoció como parte de su estrategia el uso de la técnica conocida como tie-back, que consiste en conectar nuevos yacimientos a instalaciones ya existentes mediante infraestructura submarina. El esquema ya es utilizado en otros desarrollos offshore de la región para reducir costos y acelerar la puesta en producción.